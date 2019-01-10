Новак: в развитие угольной отрасли РФ в ближайшее время вложат 1,5 трлн рублей

Министр энергетики отметил также, что снижение аварийности в электрических сетях страны составляет 5%

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. В развитие угольной отрасли и портовой инфраструктуры РФ в ближайшее время будет вложено около 1,5 трлн рублей, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным министр энергетики Александр Новак.

"Абсолютно новые будут темпы развития. Около 1,5 трлн рублей будет вложено в ближайшее время в развитие угольной отрасли и в развитие портовой инфраструктуры", - сказал министр.

Он отметил, что "ключевым событием" в угольной отрасли стало проведение президентской комиссии в Кемерово в прошлом году, на которой были обозначены новые задачи по развитию отрасли, а также по развитию магистральной и железнодорожной инфраструктуры.



Снижение аварийности с электросетях

Снижение аварийности в электрических сетях России составляет 5%, а сокращение аварийности в генерирующем комплексе - примерно 15%, сообщил Новак президенту.

Президент попросил рассказать о том, как идет работа по прохождению осенне-зимнего периода: "Что вы здесь видите, как развивается ситуация, видите ли вы какие-то вопросы, требующие особого внимания со стороны правительства, с министрами?"

"Да, безусловно. Это для нас очень важный вопрос, я бы сказал даже, ключевая работа в настоящий период - надежное прохождение осенне-зимнего периода. На сегодняшний день мы держим руку на пульсе и внимательно вместе с региональными штабами, с МЧС, с Министерством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству следим за прохождением зимы. Все идет стабильно, были проведены все необходимые работы по подготовке к зиме: и ремонтные работы, и накопление запасов топлива", - сказал министр.

Новак подчеркнул, что особое внимание уделяется таким регионам, как Крым, Калининград, Дальний Восток, Сибирь, а также Якутской энергосистеме, - там, где сейчас холодные температуры.

"Для нас это, конечно, безусловно, важный момент. Сейчас все идет в штатном режиме. Конечно же, есть и отдельные отключения, не без этого, бывает. Быстро восстанавливаются", - отметил министр, добавив, что работает необходимое количество бригад, почти 120 тысяч человек.

"Необходимая специальная техника в постоянном режиме работает. Работает штаб, ситуационно-аналитический центр. Могу сказать, что сейчас по результатам, которые мы имеем на сегодняшний день, у нас снижение аварийности в электрических сетях составляет 5 процентов, а снижение аварийности в генерирующем комплексе - примерно 15%", - заметил министр.



ТАСС