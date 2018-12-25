Представители ФРП оценили ход реализации инвестпроекта ГК "ССТ"

Представители Фонда развития промышленности посетили производство электропроводящих полимеров и саморегулирующихся кабелей ОКБ "Гамма" в г. Ивантеевке Московской области и оценили ход реализации совместного проекта.

Группа компаний "Специальные системы и технологии" (ГК "ССТ") создала на базе ОКБ "Гамма" (Московская область, г. Ивантеевка) первое в России производство проводящих полимеров и саморегулирующихся кабелей на их основе, завершив в 2016 году первый этап инвестиционного проекта. В декабре 2016 года Экспертный совет Фонда развития промышленности при Министерстве промышленности и торговли РФ одобрил выделение льготного займа на реализацию второго этапа инвестиционного проекта по увеличению производства проводящих пластмасс и саморегулирующихся нагревательных кабелей на их основе. Общая стоимость совместного проекта составляет 615 млн рублей.

19 декабря 2018 года представители Фонда развития промышленности увидели ход реализации проекта — делегация побывала с экскурсией на заводе ОКБ "Гамма" в г. Ивантеевке и оценила уникальность производственной базы. Группа компаний "Специальные системы и технологии" первой в России наладила выпуск полностью отечественных саморегулирующихся кабелей. На собственных мощностях компания производит саморегулирующуюся матрицу из токопроводящих полимеров.

"Фонд развития промышленности и ранее высоко оценивал полноту и своевременность предоставления отчетности по заключенному кредитному договору. В ходе визита гости смогли убедиться, насколько передовым, высокотехнологичным и успешно реализуемым в Московском регионе является наше предприятие. "Благодарим за доверие и поддержку проекта", — комментирует Марина Кондратова, заместитель финансового директора, "СпецТехКонсалтинг" (входит в ГК "ССТ"), которая взаимодействует с ФРП.