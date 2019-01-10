Проект авиалайнера МС-21 реализуют с композитным крылом из отечественных компонентов

Как заявил президент ОАК, образцы российских производителей находятся на стадии испытаний

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Проект создания самолета МС-21 будет реализован с композитным крылом из отечественных компонентов. Об этом заявил президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, слова которого приводятся в сообщении ОАК.

Ранее сообщалось, что из-за того, что поставщик ОАК, завод "Аэрокомпозит", подпал под санкции США, прекращены поставки компонентов из композитных материалов для создания крыла самолета МС-21.

"Программа МС-21 будет реализована с композитным крылом из отечественных компонентов, - сообщил Слюсарь. - С 2014 года идет работа авиапрома с Росатомом, ВИАМом, МГУ, рядом частных компаний по созданию технологии изготовления композитных конструкций из отечественных материалов. Эти решения находятся на стадии перехода к серийному производству, соответствующие образцы проходят испытания, их внедрение в программу МС-21 будет пошагово реализовано после завершения основных сертификационных испытаний в рамках общей программы импортозамещения".

Также ранее в аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова сообщали, что правительство контролирует ситуацию, программа будет реализована.

Ранее в ОАК уточняли, что уже начали процедуру обжалования включения "Аэрокомпозита" в санкционный список, так как это полностью гражданская компания.



ТАСС