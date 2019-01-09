Системный оператор обеспечил режимные условия для проведения испытаний Ульяновской ветровой электростанции-2

Специалисты филиалов АО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Средней Волги" (ОДУ Средней Волги) и "Региональное диспетчерское управление энергосистем Самарской и Ульяновской областей" (Самарское РДУ) разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для проведения испытаний оборудования Ульяновской ВЭС-2.

Комплексные испытания Ульяновской ВЭС-2 стали заключительным этапом проекта строительства объекта генерации, реализуемого в рамках договора о предоставлении мощности возобновляемых источников энергии (государственная программа ДПМ ВИЭ). Проект предусматривает ввод в работу 14 ветроэнергетических установок общей установленной мощностью 50,4 МВт.

В ходе проектирования и строительства Ульяновской ВЭС-2 специалисты Системного оператора принимали участие в разработке задания на проектирование, согласовании проектной документации и технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям. Они также участвовали в согласовании программ испытаний генерирующего оборудования, испытаниях и приемке в опытную эксплуатацию каналов связи и системы сбора и передачи телеметрической информации в диспетчерский центр Самарского РДУ.

Во время испытаний с включением Ульяновской ВЭС-2 на параллельную работу с Единой энергосистемой России специалисты Системного оператора обеспечили устойчивую работу энергосистемы. Успешное завершение испытаний подтвердило готовность нового объекта генерации к вводу в работу, который запланирован на конец текущего года.

Ульяновская ВЭС-2 станет дополнительным источником генерации для обеспечения электроснабжения потребителей в Димитровградском энергорайоне Ульяновской энергосистемы.