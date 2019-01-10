Возбуждено уголовное дело по факту пожара на Оренбургском заводе промышленного цинкования

9 января в Новосергиевском районе Оренбургской области произошел пожар на заводе промышленного цинкования, сообщает управление МЧС по региону. Площадь пожара - 6,6 тыс. м2. Пожару присвоен второй повышенный номер сложности. По оперативной информации, погибших и пострадавших нет.

По данным ведомства, сообщение о возгорании на территории ООО "Оренбургский завод промышленного цинкования" поступило в 17:30 по местному времени (15:30 мск). Предприятие расположено в селе Покровка Новосергиевского района.

В Новосергиевском районе Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Пожар удалось потушить через девять часов. В результате повреждено здание цеха горячего цинкования.

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту пожара на Оренбургском заводе промышленного цинкования. Следователи изъяли записи с камер наблюдения, изучают списки работников, проходивших по электронным пропускам, допрашивают свидетелей происшествия.

Оренбургский завод промышленного цинкования занимается горячим цинкованием различных металлоконструкций, имея в своем распоряжении самую большую ванну цинкования в России (14х2,4х3,5 м). Это оборудование позволяет цинковать изделия массой до 9 т. Мощность завода – 80 тыс. т в год.

"Металлоснабжение и сбыт"