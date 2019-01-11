Благодаря развитию аддитивных технологий во всем мире значительно выросло число работ по созданию и совершенствованию широкого спектра оборудования, разработаны методики исследования, анализа и прогнозирования свойств новых и перспективных изделий. Для металлургии аддитивные технологии стали качественным скачком, на основе которого развивается множество новых технологических процессов.

Именно по этой причине конференция "Аддитивные и цифровые технологии в машиностроении", прошедшая в рамках выставки "Металл-Экспо'2018", привлекла большое количество слушателей и докладчиков.

Модератором первой части конференции выступило НПО "ЦНИИТМАШ". Институт добился заметных результатов в создании новых образцов оборудования для 3D-печати. Именно об этом рассказал заместитель генерального директора по науке ЦНИИТМАШа К. Косырев, который и председательствовал на первом заседании.

В частности, была представлена разработанная и построенная в институте установка послойного селективного лазерного плавления MeltMaster3D-550. При разработке конструкции головной производственной установки использовали горизонтальную модульную архитектуру, что позволяет встраивать ее в технологическую цепочку цифрового производства или интегрировать в действующие технологические линии машиностроительных предприятий.

В докладе К. Косырева подчеркивается, что работы ЦНИИТМАШа подтверждают возможность получения свойств конструкционных сплавов металлов, необходимых для изготовления изделий ответственного назначения.

Предприятия Росатома активно ведут исследования в области создания ячеистых структур силовых конструкций для формирования изделий с топологически оптимизированными геометрическими параметрами с целью снижения их массогабаритных характеристик.

Подробнее - в январском номере журнала "Металлоснабжение и сбыт".

"Металлоснабжение и сбыт"