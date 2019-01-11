Энергетики "Чеченэнерго" проводят работы на площади Минутка: подача электроэнергии части Грозного будет временно ограничена

Управляемое МРСК Северного Кавказа АО "Чеченэнерго" (входит в ГК "Россети") доводит до сведения жителей города Грозного, электроснабжение которых осуществляется от подстанции 110 кВ "Южная", что в течение трех дней – 12, 13 и 14 января т.г. с 9.00 до 17.00 будут проводиться неотложные работы по переносу кабельных линий электропередачи на площади Минутка.

Согласно графику ограничения электроснабжения потребителей 12 января временно без электроснабжения останутся абоненты, проживающие на следующих улицах: Шаумяна, Мельничной, Нурадилова, Шерипова, Интернациональной, Севастопольской, Московской, Горькова, а также частично на просп. им. А.А. Кадырова и улицах Абдурахманова, Сафонова, Субботникова. Обесточены будут и социально значимые объекты, расположенные в этом округе: две школы, два детских сада и одно медицинское учреждение.



В воскресенье, 13 января, ограничение электроснабжения коснется абонентов на улицах Пионерская, Партизанская, Субботникова, Анисимова, Пролетарской, а также просп. им. А.А. Кадырова. В этот день без электроэнергии останутся школа и детский сад.



В понедельник, 14 января без временной подачи электроснабжения останется частично просп. А.А. Кадырова и ул. Пионерская, где расположены среднеобразовательное учреждение, детский сад, шесть объектов МУП "Теплосеть", шесть блочно-модульных котельных (БМК), а также торгово-развлекательный центр "Гранд-Парк".



Согласно требованию нормативных документов, все социально значимые учреждения должны быть укомплектованы резервными источниками электроснабжения.

В ремонтных мероприятиях будут задействованы три бригады службы кабельных линий (СКЛ) Грозненских городских электрических сетей АО "Чеченэнерго" и порядка четырех единиц спецтехники.



Перенос кабельных линий электропередачи связан с началом строительства многофункционального комплекса "Минутка".



Проведение неотложных работ и временное ограничение электроснабжения потребителей на данный период согласовано с мэрией г. Грозного, информация также доведена до дежурных диспетчеров ЕДДС г. Грозного, МУП "Горводоканал" и МУП "Теплосеть".



АО "Чеченэнерго" приносит извинения за предоставленные неудобства и просит проявить терпение и отнестись с пониманием к временным вынужденным мерам по отключению электроэнергии.