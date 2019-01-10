Энергетики "МРСК Урала" оперативно проведут неотложные ремонтные работы на подстанции "Алишево"

В понедельник 14 января в Сосновском районе специалисты Центральных электрических сетей филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" будут проводить неотложные ремонтные работы, направленные на предотвращение технологических нарушений в работе электросетевого комплекса и связанные с переводом нагрузки ПС "Алишево" на резервные схемы электроснабжения.

Энергетики информируют жителей пяти населенных пунктов Сосновского района Челябинской области (Кайгородово, Трубный, Туктубаево, Высокое, Малышево) и двух садоводческих товариществ (СНТ "Курчатовец", СНТ "Тракторосад") о возможных кратковременных отключениях электроэнергии 14 января с 05.00 утра до 22.00 вечера. Специалисты Центральных электросетей обращаются к потребителям с просьбой принять все необходимые меры для исключения ущерба для личного имущества и здоровья.

Для резервного электроснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения в п. Трубный, д. Туктубаево планируется подключение резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭ) общей мощностью 920 кВт.

О сроках проведения ремонтных работ информацию можно получить по федеральному номеру службы поддержки клиентов 8 800 2501 220 (звонок по России бесплатный) или у диспетчера Сосновского РЭС по телефону 8 (351-44) 5-14-12.