Энергоблок №4 Нововоронежской АЭС выведен на номинальную мощность после масштабной модернизации

10 января 2019 года в 11:40 (мск) энергоблок №4 Нововоронежской АЭС был выведен на 100% номинальной мощности после капитального ремонта с модернизацией оборудования.

После проведения более 40 мероприятий по модернизации оборудования срок эксплуатации модернизированного энергоблока продлен ещё на 15 лет, и составит суммарно 60 лет.

Пуск энергоблока после капитального ремонта и модернизации проводился в соответствии с традиционной технологией пусковых операций: пуск реакторной установки, толчок турбины (выход на плановый набор оборотов холостого хода роторов турбогенератора), опробование ее работы на холостом ходу, включение в сеть. На каждом этапе специалисты проводили измерения фактических нейтронно-физических характеристик активной зоны реактора для подтверждения соответствия проектным параметрам и правильности функционирования систем управления и защиты реактора. Все основные пусковые операции завершились в 2018 году, в новогодние каникулы велся планомерный набор мощности.

"Для нас пуск реактора энергоблока №4 в третий раз – это историческое событие. В масштабной повторной модернизации был использован ресурс энергоблока-донора №3, созданы принципиально новые системы безопасности, благодаря которым энергоблок №4 будет соответствовать самым современным требованиям, несмотря на то, что он был спроектирован в 60-е годы XX века", - прокомментировал заместитель главного инженера по эксплуатации второй очереди станции Андрей Меремьянин.

"В очередной раз нововоронежские атомщики доказали, что им по плечу самые уникальные и нетрадиционные проекты. Продление срока эксплуатации энергоблока №4 имеет значимый экономический эффект, сохраняет рабочие места для высококвалифицированного персонала и позволяет снабжать теплом город Нововоронеж", - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Для справки:

Энергоблок №4 Нововоронежской АЭС наряду с энергоблоком № 1 Кольской АЭС стали первыми в серии энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, где модернизация проведена с целью повторного продления сроков эксплуатации. Всего в мире, не считая России, были построены 29 энергоблоков по аналогичным проектам: в Армении, Болгарии, Венгрии, Германии, Чехии, Словакии, Украине и Финляндии, а также 6 энергоблоков в России – два на Нововоронежской и четыре на Кольской АЭС.