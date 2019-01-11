Филиал "Ингушэнерго" за одиннадцать месяцев 2018 года осуществил 287 техприсоединений к электросетям

Специалисты филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" – "Ингушэнерго" (входит в ГК "Россети") выполнили 287 технологических присоединений объектов суммарной мощностью 7,57 МВт с января по декабрь 2018 года. В сравнении с аналогичным периодом 2017 г. выручка по исполненным договорам возросла на 9 %.

В числе присоединенных объектов жилые дома, объекты малого и среднего бизнеса, социальной инфраструктуры – завод по производству и окраске алюминиевого профиля, ГБОУ "Средняя общеобразовательная школа – Детский сад № 1 г. Магас", ООО "Старт-Плюс".



На сегодняшний день на исполнении находится 25 договоров техприсоединения общей мощностью 3 МВт.



Подключение к сетям осуществляется в максимально сжатые сроки в соответствии с условиями договора. Средняя продолжительность выполнения договора техприсоединения объектов мощностью до 15 кВт включительно для льготной категории потребителей составляет 120 дней, свыше 15 и до 150 кВт (включительно) – 90 дней.



Процедура техприсоединения состоит из четырех этапов: подача заявки на технологическое присоединение; заключение договора; исполнение обязательств по договору заявителем в пределах его земельного участка и сетевой организацией до границ этого участка; фактическое присоединение и подписание документов о технологическом присоединении.



Подать заявку можно различными способами. Можно лично в офисе электросетевой компании с документами о праве собственности на присоединяемый объект, а можно самостоятельно оформить заявку с помощью типовых форм, размещенных на официальном сайте ПАО "МРСК Северного Кавказа" и направить ее почтовым отправлением с использованием электронной цифровой подписи через "Личный кабинет" на едином ресурсе (https://портал-тп.рф). Посредством "Личного кабинета" можно также отслеживать движение заявки и статус ее выполнения. Сервис доступен для приема заявок на технологическое присоединение мощности до 150 кВт как для физических, так и для юридических лиц.



Для получения информации о сроках и правилах технологического присоединения к электрическим сетям филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ингушэнерго", необходимо обратиться в отдел технологического присоединения или позвонить по телефону 8 (8732) 22-21-35.