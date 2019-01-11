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Модернизация

На Камской ГЭС выведен в капитальный ремонт гидроагрегат ст. №3

На Камской ГЭС выведен в капитальный ремонт гидроагрегат ст. №3

11 января 2019, 13:45
Рубрика: Модернизация
Метки: КАМСКАЯ ГЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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С 9 января 2019 года на Камской ГЭС в капитальный ремонт выведен гидроагрегат ст. № 3. Планируется выполнить работы по замене гидромеханического оборудования, крышки турбины и регулирующего кольца направляющего аппарата, а также системы измерения значений перепада воды на сороудерживающей решетке и системы измерения значений уровней верхнего и нижнего бьефов.

В рамках программы повышения надежности энергетического оборудования, зданий и сооружений на Камской ГЭС в первом и четвертом энергоблоках завершены мероприятия по замене ресиверов, обеспечивающих сжатым воздухом основное и вспомогательное оборудование гидроэлектростанции. 

Проведена замена пневмомагистралей блока с использованием современной запорной арматуры и контрольно-измерительных приборов. С опережением запланированных сроков энергетики приступили к замене ресиверов во втором энергоблоке Камской ГЭС.

Компания: ПАО "РусГидро"

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