На Камской ГЭС выведен в капитальный ремонт гидроагрегат ст. №3

С 9 января 2019 года на Камской ГЭС в капитальный ремонт выведен гидроагрегат ст. № 3. Планируется выполнить работы по замене гидромеханического оборудования, крышки турбины и регулирующего кольца направляющего аппарата, а также системы измерения значений перепада воды на сороудерживающей решетке и системы измерения значений уровней верхнего и нижнего бьефов.

В рамках программы повышения надежности энергетического оборудования, зданий и сооружений на Камской ГЭС в первом и четвертом энергоблоках завершены мероприятия по замене ресиверов, обеспечивающих сжатым воздухом основное и вспомогательное оборудование гидроэлектростанции.

Проведена замена пневмомагистралей блока с использованием современной запорной арматуры и контрольно-измерительных приборов. С опережением запланированных сроков энергетики приступили к замене ресиверов во втором энергоблоке Камской ГЭС.