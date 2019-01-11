Новосибирский научный опыт хотят перенести на остров Русский

Новосибирские научные проекты заинтересовали министерство по развитию Дальнего Востока. В регионе с рабочей поездкой побывал глава ведомства Александр Козлов, он посетил ИЯФ СО РАН и Технопарк.

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов побывал с рабочим визитом в Новосибирской области. Как рассказали в правительстве региона, ему показали перспективные разработки ученых Института ядерной физики СО РАН, познакомили с ходом реализации проекта строительства Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) и работой Технопарка новосибирского Академгородка.

Опыт Новосибирской области заинтересовали федеральное министерство – наработки ученых можно использовать в реализации проектов в сфере науки и инноваций на Дальнем Востоке на острове Русский. В частности, речь идет о создании крупного научно-технологического центра – центра "цифрового развития" по направлениям разработки программного обеспечения в области обработки "больших" данных, информационной безопасности. Ведущие российские компании, работающие на Дальнем Востоке, должны разместить на острове Русский свои инжиниринговые подразделения, центры исследования и разработок.

"Развитие острова Русский в рамках создания на нем крупного научно-технологического центра – это поручение президента России, которое он дал на четвертом Восточном экономическом форуме. Владимир Путин поручил крупным государственным корпорациям, которые сегодня формируют отраслевую политику развития нашей страны, это и "Росатом", и "Роснефть", и "Газпром", создать на острове Русский технопарк, чтобы молодежь, которая сегодня учится в ДВФУ, а это порядка 25 тысяч студентов с Дальнего Востока и со всей страны, в том числе иностранных студентов, могли строить здесь свое профессиональное будущее", – отметил Александр Козлов.

В правительстве региона подчеркнули, что новосибирские технопарки в 2018 году были признаны одними из лучших в стране. В число 38 технопарков, продемонстрировавших наибольшую эффективность, вошли, в частности, Технопарк новосибирского Академгородка и нанотехнологический центр "Сигма. Новосибирск". Строительство Сибирского кольцевого источника фотонов, к слову, является одним из главных научных объектов проекта "Академгородок 2.0". Проект реализуют в регионе по поручению Владимира Путина. Яркие специализированные источники синхротронного излучения являются мощным мультидисциплинарным инструментом для исследований и разработок.

Сибкрай.ru