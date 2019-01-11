ООО "БГК" направит на реализацию инвестиционной программы в 2019-2023 годах 9,1 млрд рублей с НДС

Инвестпроекты направлены на поддержание надёжности, безопасности и экономичности оборудования электростанций ООО "БГК". Это модернизация основных элементов турбоагрегатов и котлов, внедрение энергосберегающих и эффективных технологий, мероприятия по обеспечению безопасности. Основной финансовый источник для этих работ – собственные средства энергокомпании.

Среди проектов, которые будут реализованы в ближайшее время, – модернизация паровой турбины энергоблока №3 Кармановской ГРЭС. Предлагаемая реновация направлена на обеспечение надёжной и безаварийной работы турбоагрегата. В результате модернизации номинальная мощность энергоблока будет увеличена на 13,1 МВт и составит 316,3 МВт. Сопутствующим эффектом станет повышение экономичности оборудования за счёт снижения расхода топлива при выработке электроэнергии. Работу планируют завершить до конца 2020 года.

Также в 2019-2020 годах будет модернизирована газотурбинная установка SGT-800 на Уфимской ТЭЦ-2. Ожидаемый результат – увеличение интервалов обслуживания ГТУ, обеспечение стабильной и надёжной работы генерирующего оборудования.

Энергострана