Ульяновские энергетики реконструировали защиты и автоматику на подстанциях "Россия" и "Радищево"

В филиале ПАО "МРСК Волги" – "Ульяновские РС" завершены работы по реконструкции средств релейной защиты и автоматики на двух крупных центрах питания в Ульяновском и Радищевском районах.

В ходе реконструкции на подстанциях 110 кВ "Россия" и "Радищево" смонтированы новые общеподстанционные пункты управления, в которых установлены шкафы защит и автоматики управления секционных выключателей 110 кВ, а также шкафы автоматики трансформаторов напряжения 110 кВ. Кроме того на подстанции "Россия" во вновь смонтированное здание ОПУ перенесено оборудование телемеханики и связи, в том числе станция диспетчерской и оборудование высокочастотной связи. На открытой части подстанции выполнены все необходимые монтажные и пуско-наладочные работы системы управления и сигнализации.

Установленная система релейной защиты позволит автоматически отделять поврежденный участок линии, тем самым, значительно уменьшая количество отключенных потребителей и снижая до минимума последствия технологических нарушений в работе электросети. Устройства новых защит выполнены на современной высокотехнологичной элементной базе с применением микропроцессорной техники, что в дальнейшем позволит интегрировать электрооборудование подстанции в единую систему, предусмотренную концепцией цифровизации электросетевого комплекса.

"Энергетика и промышленность России"