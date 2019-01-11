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Встречи

В Москве состоялось совещание главных инженеров компании "Россети"

В Москве состоялось совещание главных инженеров компании Россети

11 января 2019, 18:15
Рубрика: Встречи
Метки: РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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В Москве под руководством Заместителя Генерального директора - Главного инженера компании "Россети" Андрея Майорова состоялось совещание по актуальным вопросам организации функционирования электросетевого комплекса.

В работе главных инженеров группы "Россети" принял участие Директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Евгений Грабчак.

В ходе совещания обсуждалась методика оценки готовности субъектов электроэнергетики к осенне-зимнему периоду Минэнерго России и предложения по ее актуализации, рассмотрены направления развития и совершенствования системы оперативно-технологического и ситуационного управления.

Андрей Майоров обратил особое внимание главных инженеров группы на необходимость ускорения темпов внедрения телеуправления на объектах электросетевого хозяйства, которое предусматривается концепцией цифровой трансформации отрасли.

Кроме того, в рамках совещания были рассмотрены предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты в области повышения надежности и обеспечения безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики.

Компания: ПАО "Россети"

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