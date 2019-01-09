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Мероприятия

АО "БЭСК" по итогам 2018 года показало хорошую подготовку по гражданской обороне

АО БЭСК по итогам 2018 года показало хорошую подготовку по гражданской обороне

14 января 2019, 16:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: БАШКИРЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Задачи по подготовке руководящего состава, сил и средств, персонала АО "БЭСК" (входящего в группу компаний АФК "Система") и его дочернего предприятия - ООО "Башкирэнерго" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2018 год выполнены.

Организовано участие районов электрических сетей в командно-штабных учениях под руководством Правительства Республики Башкортостан в Бурзянском и Шаранском районах. Проведено совместное командно-штабное учение ПО "ЦЭС" и ПС "Бекетово" (ООО "БСК"), комплексное учение с ПО "ОЭС". По итогам учений главами администраций Бурзянского и Шаранского районов в адрес руководства АО "БЭСК" направлены благодарственные письма.
Кроме того, в 2018 году энергетиками проведены: 22 тактико-специальных учения; 12 командно-штабных тренировок; 44 тренировки по эвакуации персонала при ЧС и пожаре; 28 тренировок по оповещению руководящего состава, оперативных штабов и оперативных групп ликвидации ЧС.
ПО "ЦЭС" и ПО "СЭС" заняли первые места в смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу по ГОЧС среди организаций на подведомственной территории.

В соревнованиях Калининского района г. Уфы санитарный пост ПО "ЦЭС занял призовое третье место. Специалист ГОЧС ПО "НЭС" Роман Сабуров завоевал третье место в конкурсе на звание лучшего работника гражданской обороны в г. Нефтекамске. Ряд работников АО "БЭСК" и ООО "Башкирэнерго" был награжден медалями МЧС России за достигнутые успехи в деле совершенствования гражданской обороны, защиты объектов, персонала и населения от чрезвычайных ситуаций в 2018 году.

Организовано повышение квалификации в Учебно-методическом центре по ГОЧС РБ, г. Уфы и г. Нефтекамска 84 должностных лиц из числа руководящего состава. Обучено 997 человек из числа нештатных формирований.

Результаты учений и тренировок позволяют сделать вывод о хорошей подготовке органов управления, личного состава нештатных формирований гражданской обороны и персонала к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.


На снимке: смотр готовности сил и средств ПО "ЦЭС" ООО "Башкирэнерго" к ликвидации ЧС в Кармаскалинском районе.

Компания: ООО "Башкирэнерго"

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