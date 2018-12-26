Филиал "Ивэнерго" предлагает потребителям использовать интерактивные сервисы

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Ивэнерго" напоминает жителям региона о возможности взаимодействия с электросетевой компанией не только в режиме очного общения, но и используя онлайн-сервисы.

Для удобства и экономии времени потребителей в разделах "Интернет-приемная" и "Личный кабинет", расположенных на главной странице корпоративного сайта по адресу http://www.mrsk-cp.ru можно задать вопрос, находящийся в компетенции электросетевой организации, направить обращение, а также получить ответ любым удобным способом (почта, e-mail, телефон).

В разделе "Потребителям"/"Обслуживание потребителей", выбрав "Ивэнерго", можно узнать адрес, схему проезда, режим работы и контактные номера телефона Офиса обслуживания потребителей. Там же находится электронная форма анкеты для опроса потребителей.

В разделе "Территория обслуживания" представлен перечень зон деятельности филиала с детализацией по населенным пунктам и районам городов. Потребители могут ознакомиться с техническим состоянием сетей, получить информацию о текущем и планируемом резерве по источникам питания.

В разделе "Плановые отключения электроэнергии" размещаются графики плановых отключений электроэнергии в населенных пунктах региона для производства ремонтных работ.

Напомним, что филиал "Ивэнерго" предоставляет своим клиентам возможность свободного выбора любого из трех типов каналов информационного взаимодействия (очного, заочного и интерактивного) в зависимости от индивидуальных возможностей и предпочтений.

Центр обслуживания потребителей в г. Иваново (ул. Крутицкая 8/2) работает с посетителями по графику: понедельник - четверг - с 08-00 до 17-00, пятница - с 8-00 до 17-00 - выдача готовых документов и интерактивное заочное обслуживание. Суббота и воскресенье - выходные дни. Пункты по работе с потребителями (ПРП) в г. Кинешма (ул. Желябова, 74 "г") и г. Тейково (ул. Шоссейная, 12) ведут прием посетителей с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, в пятницу с 8-00 до 16-00. Суббота и воскресенье - выходные дни.

Кроме того, проконсультироваться и получить всю необходимую информацию, касающуюся предоставляемых услуг, можно по бесплатному телефону Контакт-центра ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 8-800-100-33-00.