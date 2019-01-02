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Производство

НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" принял изменения к ТУ 16.К71-320-202

НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ принял изменения к ТУ 16.К71-320-202

14 января 2019, 14:15
Рубрика: Производство
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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"НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" принял изменения к ТУ 16.К71-320-202 "Кабели контрольные, не распространяющие горение и огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов" в соответствии с НП-071-18.

Введение изменений предусматривает:

- изменение класса безопасности при применении кабеля для эксплу4атации внутри гермозоны в системах АС, было -2, стало -2 и 3 классов по классификации НП-001.

- изменение в условном обозначении, после индекса "нг" дополняется "(А)",обозначающее, что кабели не распространяют горение при групповой прокладке по категории А, и абревиатура "-LOCA"( обозначает, что кабели устойчивы к воздействию режимы "большой течи".)

- введение климатического исполнения "Т" в условное обозначение марки. Для кабелей в исполнении Т – экран на изолированную жилу должен быть из медных луженных проволок.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

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