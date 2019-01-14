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Персоны

В Петербургской сбытовой компании сменилось руководство

В Петербургской сбытовой компании сменилось руководство

14 января 2019, 13:45
Рубрика: Персоны
Метки: ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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На прошлой неделе ушел в отставку гендиректор АО "Петербургская сбытовая компания" (ПСК) Максим Шаскольский, возглавлявший компанию пять лет. Его место занял заместитель по развитию и маркетингу Сергей Кропачев, который приходится сыном ректору СПбГУ. Участники рынка отмечают профессионализм господина Шаскольского, при котором размер чистой прибыли ПСК вырос в пять раз.

10 января гендиректором ПСК (входит в ПАО "Интер РАО") назначен Сергей Кропачев, сообщила пресс-служба петербургской компании. Он работает в компании с 2011 года: начинал свою карьеру с позиции ведущего юрисконсульта, через два года возглавил дирекцию по работе на рынке электроэнергии. В этой должности Сергей Кропачев курировал взаимодействие с сетевыми организациями региона, работу на оптовом рынке электроэнергии, развитие клиентских сервисов, маркетинг и ИТ. Отметим, Сергей приходится сыном ректору СПбГУ Николаю Кропачеву.

Максим Шаскольский освобожден от должности главы ПСК в связи с переходом на новую работу, сообщили в пресс-службе сбытовой компании. Однако там оказались не в курсе, куда именно устроился господин Шаскольский. По сведениям "Ъ", он будет назначен советником врио губернатора Александра Беглова. У главы города остается вакантной должность советника по энергетике после того, как был скоропостижно уволен Игорь Забиран за высказывания в интервью "Фонтанке", не совпадающие с официальной позицией правительства.

За время правления Максима Шаскольского финансовые показатели ПСК кратно возросли. Если по итогам 2013 года чистая прибыль компании составляла 228 млн рублей, то по итогам 2017 года — 1,267 млрд рублей. "За годы работы в электроэнергетике у нас сложились хорошие партнерские отношения с Максимом Алексеевичем. Я знаю его исключительно с хорошей стороны. Прежде всего, он человек слова и дела, высокопрофессиональный и разносторонний управленец, имеющий опыт решения масштабных задач. Уверен, что и на новом месте он справится с поставленными перед ним задачами",— комментирует генеральный директор сбытовой компании ООО "РКС-энерго" Александр Борошнин.

"Максим запомнился, в первую очередь, своим аккуратным и взвешенным подходом в сложных ситуациях, где задействованы в переговорных процессах различные тяжеловесы, и, конечно же как профессионал. Также к нему можно было обратиться с личной просьбой и получить помощь. Уверен, что опыт работы в крупнейшей сбытовой компании на Северо-Западе позволит ему в будущем реализовать себя на других, не менее ответственных постах. А если это будет должность в правительстве Санкт-Петербурга, то это сильно укрепит новую команду профессионалов будущего губернатора",— говорит гендиректор АО "ЛОЭСК" Дмитрий Симонов.

Коммерсант

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