Военные оборудуют лагерь у Бурейского водохранилища, где обрушилась сопка

Военные начали расчистку местности в районе Бурейского водохранилища в Хабаровском крае для развертывания лагеря, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

В начале декабря в 73 километрах от поселка Чекунда из-за оползня обрушилась часть сопки. Она полностью перекрыла русло реки Бурея, создав перемычку в водохранилище Бурейской ГЭС. В результате отсечено около 28% полезного объема водохранилища. Бурейский оползень ученые уже назвали крупнейшим в стране за последние годы. Объем сошедшего грунта составляет около 34 миллионов кубометров.

"Подразделения материально-технического обеспечения Восточного военного округа приступили к расчистке и оборудованию участка местности для развертывания полевого лагеря в районе Бурейского водохранилища", — говорится в сообщении.

Вертолеты армейской авиации доставили в пятницу в район группу военных, палатки, дизельгенераторы, бензопилы, полевой пункт питания и другое спецоборудование для выполнения задач при низких температурах.

МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ