Аднан Амин: Возобновляемые источники энергии улучшат общее благосостояние человечества

"Доля возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе должна составлять не менее двух третей для достижения целей глубокой декарбонизации и решения проблемы глобального потепления", - считает Аднан Амин, член Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия", генеральный директор международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA). Он обсудил сегодня проблему изменения климата из-за углеводородных выбросов и другого антропогенного воздействия на специальной панельной сессии в рамках Всемирного саммита по энергетике будущего World Future Energy Summit 2019 (WFES) в Абу-Даби (ОАЭ).

Общемировая тенденция перехода на ВИЭ и повышение энергоэффективности набирает все большие обороты. В 2017 году доля производства электроэнергии с помощью ВИЭ составила 25% от общемирового объема. Впервые в истории объем построенных в мире электростанций на базе ВИЭ превысил объем введенной в эксплуатацию традиционной генерации. С 2010 года средняя цена за электричество, выработанного солнечными электростанциями, упала на 73% и на 22%, полученного за счет ветряных электростанций.

Согласно докладу "Глобальная энергетическая трансформация: Дорожная карта до 2050 года" международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), темпы внедрения ВИЭ должны быть увеличены в шесть раз для достижения декарбонизации к 2050 году и соблюдения Парижского соглашения по климату. По словам его генерального директора Аднана Амина, именно это позволит сдержать рост глобальной температуры в пределах двух градусов Цельсия, а также обеспечит сокращение выбросов СО2, производимых энергетической отраслью, до 90%.

В своем выступлении эксперт рассмотрел процесс глобального "энергетического перехода". "Это явление относится не просто к смене использования ископаемых источников энергии возобновляемыми, а предполагает более глубокую трансформацию всей мировой энергетической системы. Более того, оно выходит за рамки энергетической отрасли и затрагивает социальную, экономическую и политическую области", - пояснил Аднан Амин.

"Энергетический переход" будет иметь благоприятные социально-экономические последствия, решая вопрос энергетической бедности и создавая новые рабочие места. Технологии ВИЭ должны рассматриваться не просто как инструмент достижения энергетической безопасности и противостояние глобальным климатическим изменениям, но также их преимущества можно использовать для прямых и косвенных экономических выгод. В частности, по данным агентства IRENA, увеличение инвестиций в сферу ВИЭ на 30% к 2050 году позволит создать дополнительно 11 миллионов рабочих мест в сфере энергетики. К 2020 году затраты на генерацию энергии из солнца сократятся вдвое. Спрос на нефть и уголь значительно снизятся, а природный газ станет самым востребованным источником ископаемого топлива к 2050 году. При этом мировой ВВП вырастет на 1%, а глобальное благосостояние граждан (такие как улучшение здравоохранения, сокращение парниковых выбросов и прочее) – на 15%.