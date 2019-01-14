Алексей Кулапин принял участие в работе девятой сессии Ассамблеи IRENA

Девятая сессия Ассамблеи IRENA Девятая сессия Ассамблеи IRENA

Состоялась девятая сессия Ассамблеи Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA). В рамках сессии прошел ряд мероприятий, посвященных обсуждению актуальных вопросов текущей повестки дня в области "энергетического перехода" и возобновляемой энергетики. Российскую Федерацию на Ассамблее представлял Директор Департамента государственной энергетической политики Минэнерго России Алексей Кулапин.

Выступая на круглом столе "Преобразующие инновации" (Transformative Innovation), Алексей Кулапин подчеркнул, что Россия неизменно привержена развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и с каждым годом наращивает строительство новых объектов "зеленой" генерации. Так, по итогам 2018 г. было построено порядка 370 МВт новой мощности, что больше чем в предыдущем году в 2,5 раза.

Вместе с тем, развитие ВИЭ – не только ввод новой генерации, но и часть более масштабного процесса построения "энергетики будущего". Сочетая в себе централизованные источники энергии с распределенной генерацией, собственной выработкой у потребителей, "умным" потреблением и хранением энергии, энергетика завтрашнего дня требует новых подходов к управлению энергосистемами, основанных на цифровых решениях.

В свою очередь, это требует всеобъемлющего инновационного развития, чему уже сегодня в России уделяется внимание на самом высоком уровне. Соответствующие приоритеты и задачи на ближайшие годы обозначены Президентом России в "майском" Указе.

В том числе, ведётся работа по ускорению технологического развития, внедрению цифровых технологий в экономику и энергетику, ограничению выбросов парниковых газов, развитию распределенной генерации в удаленных территориях.

В сфере возобновляемой энергетики в 2018 году в России был открыт ряд площадок под производство оборудования и комплектующих для ветроустановок, введен в эксплуатацию пилотный ветропарк, интегрированный в цифровой район электрической сети, реализован проект телеуправления мощностью солнечной электростанции. Кроме того, российские технологии солнечной энергетики, доказавшие свою эффективность на объектах ВИЭ внутри страны, сделали важный шаг за ее пределы. Первая крупная партия российских гетероструктурных солнечных модулей была поставлена в Таиланд.

Ведётся работа и по другим перспективным направлениям: цифровизации электросетевого комплекса, созданию российских решений в сфере хранения энергии, апробации блокчейн-решений. В 2018 г. успешно проведен натурный эксперимент по участию потребителей малой мощности в агрегированном управлении спросом в рамках ЕЭС России.

"Достижению этих и других результатов способствовала совместная активная работа бизнеса и государства, которая носит комплексный и системный характер", – отметил Алексей Кулапин.

В 2018 году на федеральном уровне был исключен ряд избыточных требований к процессу проектирования, строительства и эксплуатации генерирующих объектов на основе ВИЭ, продолжилась работа по созданию условий для развития в стране микрогенерации до 15 кВт на основе ВИЭ в частных домохозяйствах. Для развития в стране новых сервисов интеллектуальной энергетики и их успешного массового внедрения в энергетике в прошлом году была принята и уже реализуется "дорожная карта" по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров для реализации НТИ "Энерджинет".

В завершение своего выступления Алексей Кулапин подчеркнул, что несмотря на уже достигнутые успехи потенциал дальнейшего развития технологий "энергетики будущего" очень велик. Россия, как один из ключевых гарантов мировой энергобезопасности, продолжит наращивать свой технологический потенциал. "Уверен, что рядом с "традиционным" сектором энергетики с каждым годом будет всё более и более заметен сектор российской "энергетики будущего". Наращивая свои компетенции в этой сфере, Российская Федерация уже готова предложить свои технологии, решения и опыт всем заинтересованным партнерам – нынешним и будущим", – резюмировал Алексей Кулапин.

В 2019 году истекают полномочия действующего Генерального директора IRENA Аднана З. Амина. В связи с чем, в заключительный день Ассамблеи им был представлен отчет о работе Агентства под его руководством в 2011 – 2018 годах. Отчет получил высокую оценку участников Ассамблеи, в том числе со стороны Российской Федерации. В частности, было отмечено, что за это время Агентство стало ключевой межправительственной организацией, способствующей развитию и расширению использования возобновляемых источников энергии по всему миру.

Также 13 января 2019 г. состоялись выборы нового Генерального директора IRENA. По результатам голосования им избран Франческо Ла Камера, в настоящее время занимающий должность главы Министерства окружающей среды, земельных и морских ресурсов Италии. В новую должность он вступит 4 апреля 2019 г., сменив на этом посту Аднана З. Амина.

Справочно: На сегодняшний день членами IRENA являются 160 стран, включая Россию. Членство в организации предоставляет государствам широкие возможности международного сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики в части обмена опытом и участия в выработке совместных подходов развития отрасли.

Ассамблея IRENA является высшим директивным органом организации. В 2019 году мероприятие собрало на своей площадке более 1200 участников из 160 стран мира – высокопоставленных представителей государственного и частного секторов, международных организаций, научного и экспертного сообщества – для обсуждения глобальной повестки в области развития возобновляемой энергетики.