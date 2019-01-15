Более 30 млрд рублей направят на ремонт и строительство дорог в Краснодарском крае

Расходы на строительство и ремонт дорог в Краснодарском крае в 2019 году составят более 31 млрд рублей. Запланированы ремонтные работы в Краснодарской, Сочинской и Новороссийской агломерациях, сообщила в понедельник пресс-служба администрации Краснодарского края со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.

В летний период загруженность дорог в Краснодарском крае достигает пика, на дорогах, ведущих к Черноморскому побережью, образуются пробки. Нагрузка на транспортную инфраструктуру Кубани увеличилась после открытия Крымского моста, соединяющего Республику Крым и Севастополь с другими регионами России.

"Дорожный фонд Кубани в 2019 году составит более 31 млрд рублей. Об этом заявил Вениамин Кондратьев на расширенном планерном совещании", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, вице-губернатор края Анатолий Вороновский доложил губернатору, что на средства фонда планируется отремонтировать более 600 км дорог. "В том числе будут производиться ремонт и реконструкции мостов, восстановление оползневых участков, ликвидация последствий ЧС 2018 года, развитие системы весового и габаритного контроля", - приводит пресс-служба слова Вороновского.

В пресс-службе администрации уточнили ТАСС, что кроме этого более 165 км дорог планируется реконструировать, еще 2,4 км построить в 2019 году в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги", которая реализуется на Кубани третий год. Объем финансирования - 3,9 млрд рублей. Среди крупных приоритетных проектов федерального значения - завершение проектирования подъезда к Новороссийскому морскому порту и подготовка проекта строительства дальнего Западного обхода Краснодара.

Реализация федеральной программы "Безопасные и качественные дороги", рассчитанной до 2025 года, началась в 2017 году. Она предусматривает увеличение числа дорог, соответствующих нормам, и снижение количества ДТП. В 2018 году в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" на Кубани планировалось отремонтировать более 80 км дорог. На эти цели из бюджетов различных уровней было выделено два млрд рублей, один млрд рублей из них - из федерального бюджета.

ТАСС