Дипломатия в контексте глобального энергетического перехода

"Развитие двусторонних дипломатических отношений является наиболее эффективным инструментом достижения энергетических интересов государств", - считает Стивен Гриффитс, член Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия", главный Вице-президент по исследованиям и разработкам Халифского университета науки и технологии. Эксперт выступил сегодня на Всемирном ежегодном саммите по энергетике будущего World Future Energy Summit 2019 (WFES) в Абу-Даби (ОАЭ), где рассмотрел значение международных отношений в контексте глобального энергетического перехода.

Современная траектория развития мировой сферы энергетики свидетельствует о развитии процесса "энергетического перехода". Хотя у термина "энергетический переход" нет единого значения, обычно он означает постепенную смену использования ископаемых топлив возобновляемыми источниками энергии.

По мнению Стивена Гриффтса, ожидается, что в ближайшие десятилетия произойдет снижение мирового спроса на нефть вследствие текущих тенденций электрификации транспортного сектора в сочетании с общей возрастающей мобильностью. Конъюнктура мирового энергетического рынка меняется, и крупные нефтедобывающие государства должны быть к этому готовы. Страны Персидского залива, такие как ОАЭ, являются производителями дешевой нефти и, следовательно, основная угроза для них заключается не в риске снижения спроса на нефть, а в падении цен на топливо или их крайняя волатильность. Это представляет большую угрозу, учитывая экономическую зависимость этих стран от нефтедоходов. Для стран-экспортеров углеводородов главными задачами энергетического перехода являются обеспечение долгосрочных отношений с теми государствами, которые останутся основными потребителями энергии, и диверсификация экономики с целью снижения зависимости от экспорта углеводородов в качестве основного источника экономической активности. Стивен Гриффитс уверен, что в этом контексте важным инструментом для достижения обеих целей является двусторонняя энергетическая дипломатия.

"Энергетическая дипломатия" относится к инструменту внешней политики и подразумевает налаживание международных отношений в целях обеспечения энергетической безопасности страны и улучшения общего экономического благосостояния. Эксперт рассмотрел стратегию Объединенных Арабских Эмиратов по ведению энергетической дипломатии. Так, Китай - наиболее перспективная страна по установлению двухсторонний связей для ОАЭ. Это связано, в первую очередь, с экономическими выгодами для региона, которые появятся при реализации китайской программы "Один пояс – один путь". В целом, страны Персидского залива рассматривают Азиатские страны как стратегических партнеров в энергетической отрасли не только с точки зрения реализации крупных проектов и привлечения инвестиций, но и по развитию совместных технологических программ. У ОАЭ также прочные двухсторонние отношения с Россией. Это связано с обоюдной заинтересованностью сторон в усилении роли углеводородного сырья. Кроме того, ОАЭ рассматривает Россию в качестве важного союзника по установлению геополитической стабильности в регионе Персидского залива.

В завершение своего доклада Стивен Гриффитс дал рекомендации по методам развития энергетической дипломатии. В частности, он упомянул о важности вовлечения ключевых стейкхолдеров со стороны государства, помимо министерства иностранных дел и похожих структур, в развитие двусторонних отношений. Также спикер отметил, что в деле укрепления дипломатических связей положительную роль могут сыграть инструменты "мягкой силы", такие как развитие совместных гуманитарных, научных, академических, культурных и экономических проектов.

Справка об ассоциации "Глобальная энергия":

Ассоциация "Глобальная энергия" занимается развитием международных исследований и проектов в области энергетики при поддержке ПАО "Газпром", ПАО "Сургутнефтегаз" и ПАО "ФСК ЕЭС". Ассоциация управляет Международной энергетической премией "Глобальная энергия", выступает организатором одноименного саммита, а также реализует ряд программ для молодых ученых России.