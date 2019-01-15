На Карабашмедь запущен второй конвертер Kumera

Завод "Карабашмедь" (г. Карабаш, Челябинская область, входит в Группу "Русская медная компания") запустил второй из трех установленных в металлургическом цехе предприятия конвертеров Kumera. Два новых конвертера Kumera емкостью 150 тонн каждый обеспечат увеличение объемов производства черновой меди на 15-20% по сравнению со старыми металлургическими агрегатами. Кроме того, новое оборудование, оснащенное газоплотными и аспирационными напыльниками, поможет совершить еще один шаг к улучшению экологической обстановки в Карабаше.

Установка современных конвертеров и нового газоочистного оборудования входит в программу мероприятий, реализуемых на предприятии "Карабашмедь" в соответствии с соглашением, которое в ноябре 2016 года завод подписал с министерством природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзором и правительством Челябинской области.

Третий 150-тонный конвертер Kumera войдет в строй в 2019 году, а старые будут демонтированы. Для Карабаша завершение модернизации конвертерного участка будет означать беспрецедентное улучшение экологической обстановки. Отходящие газы металлургического производства с новых конвертеров в полном объеме будут поступать на переработку в сернокислотный цех предприятия.

"Металлоснабжение и сбыт"