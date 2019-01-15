На Уралэлектромеди новое оборудование эффективно перерабатывает цветной лом

В цех приемки и переработки сырья АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК) поступила в эксплуатацию новая стационарная крановая манипуляторная установка отечественного производства "Велмаш". В течение недели современный агрегат уже переработал более 200 тонн отходов цветного лома.

По словам начальника цеха Сергея Лешкова, гидравлический манипулятор смонтировали взамен устаревшего, который выработал свой ресурс. Новая установка повысила эффективность производства и улучшила условия труда работников.

Манипулятор состоит из стрелы с максимальным вылетом 8,5 метров, лепесткового грейфера, гидростанции и кабины управления прессовщика. Грузоподъемность манипулятора на минимальном вылете стрелы составила три тонны лома, на максимальном - одну тонну. Производительность – 0,2 м? отходов цветных металлов за один захват.

Особенностью данной установки является ротатор грейфера. Во время захвата ломов "клыками" грейфера ротатор прокручивается вокруг своей оси, тем самым убирая лишние остатки. В результате происходит точная загрузка ломов в пресс – это сокращает время загрузки, тем самым повышается эффективность производства.

Сам прессовщик, находясь в кабине манипулятора, может одновременно вести погрузку ломов и управлять прессом дистанционно. С помощью двух джойстиков и педалей он захватывает лом и опускает его в загрузочную камеру пресса. Далее работник нажимает на пульте кнопку "пуск", и пресс начнет выпускать брикеты, как на фабричном конвейере.

– Работать на новом манипуляторе очень удобно – лучше виден обзор, удобный пульт управления, комфортное кресло. На старом манипуляторе за каждое движение отвечал рычаг, новый агрегат оснащен джойстиками, что гораздо удобнее, – рассказал о преимуществах установки прессовщик цеха Владимир Достовалов.

Отметим, что приобретение манипулятора предусмотрено действующей на предприятии программой приобретения нового оборудования. Его стоимость составила порядка 2,2 млн рублей.

«Металлоснабжение и сбыт»