"Ростелеком" провел оптику в высокогорные селения Кабардино-Балкарии

"Ростелеком" завершил работы по строительству оптоволоконной линии связи в Чегемском и Черекском районах Кабардино-Балкарии. Благодаря реализованному проекту абоненты в селениях Безенги, Булунгу и Карасу обеспечены высокоскоростным доступом к интернету. Для этих целей компания построила 60 километров новых волоконно-оптических линий связи и создала в населенных пунтках всю необходимую телекоммуникационную инфраструктуру.

Барасби Машуков, директор Кабардино-Балкарского филиала ПАО "Ростелеком": "Модернизированная инфраструктура Чегемского и Черекского районов позволяет удовлетворять растущие потребности сельчан в качественной связи. Доступ к порталу госуслуг, подключение к программам безопасности, возможность дистанционного образования, онлайн-банкинг и электронная коммерция, новые возможности для общения – с появлением оптики в этих селениях все цифровые сервисы стали доступными для абонентов".

Сафар Мечиев, глава администрации селения Карасу: "Жители нашего села имеют репутацию активных интернет-пользователей в республике и очень рады, что теперь им доступен быстрый и качественный интернет и цифровые услуги. Многие процедуры стали проще. У сельчан теперь такие же возможности, что и у жителей городов. Спасибо за это "Ростелекому".

Доступ в интернет по оптике дает возможность подключить цифровое "Интерактивное телевидение": более 200 каналов, в том числе 80 каналов в HD-качестве. Предлагаемый сервис позволяет управлять услугой по своему усмотрению: записывать программы или фильмы и смотреть их в удобное время. В качестве дополнительной опции абоненты могут подключить "Видеонаблюдение" и удаленно контролировать свою квартиру, дом и другие объекты.