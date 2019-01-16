Адлерская ТЭС увеличила выработку электроэнергии на 27% в 2018 году

Адлерская ТЭС ПАО "ОГК-2" за 12 месяцев 2018 года станция выработала 2 млрд 472 млн кВтч электроэнергии, что на 27% выше показателей 2017 года (1 млрд 944 млн кВтч).

Коэффициент использования установленной мощности станции (КИУМ) составил 77%. Отпуск тепловой энергии с коллекторов в 2018 году – 174 тыс. Гкал, что на 6% ниже показателей 2017 года (184 тыс. Гкал).



Объем производства электроэнергии в 2018 году стал рекордным за всю историю существования электростанции и связан с отсутствием длительных ремонтов основного и вспомогательного оборудования.



Снижение полезного отпуска тепловой энергии обусловлено температурным фактором: температура наружного воздуха за 6 месяцев отопительного периода относительно аналогичного показателя 2017 года увеличилась в среднем на 1ºС (5,8ºС).



Справка



Филиал ПАО "ОГК-2" – Адлерская ТЭС – современная парогазовая электростанция мощностью 367 МВт, построенная в городе Сочи в рамках утвержденной правительством РФ "Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта". Завершение реализации проекта строительства Адлерской ТЭС позволило значительно улучшить электроснабжение г. Сочи, обеспечить надежное электро- и теплоснабжение объектов спортивной и туристической инфраструктуры в Имеретинской низменности и объектов развития г. Сочи как горноклиматического курорта. Адлерская ТЭС также обеспечивает теплоснабжение микрорайона Блиново г. Сочи.

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