Александр Новак: "Мы сможем качественно реализовать безграничный потенциал "голубого топлива" внутри страны"

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в авторской колонке для журнала «Нефтегазовая вертикаль» рассказал о формировании глобального рынка природного газа как моторного топлива и его использовании внутри страны.

«Россия не только является крупнейшим производителем углеводородов, но и обладает одним из самых экологичных топливно-энергетических балансов в мире. Более половины потребления первичных энергоресурсов приходится на самый «чистый» источник углеводородов – газ», - отметил глава энергетического ведомства.

Александр Новак обратился к мировому опыту, который показывает, что в настоящее время природный газ является наиболее доступной альтернативой традиционным нефтяным видам горюче-смазочных материалов. В частности, использование газа активно развивается в нескольких десятках стран, в том числе, в Иране, Пакистане, Бразилии, США, Германии, Италии.

«Ожидается, что после 2040 года темпы экологизации рынка моторного топлива значительно увеличатся и природный газ сможет претендовать на существенный рост», - добавил он.

При этом, по словам Министра энергетики РФ, ряд государств - Индия, Китай, Франция, Германия, Нидерланды, Великобритания, Норвегия - уже объявили о запрете на продажу автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями в период 2025-2040 годов. Таким образом, потенциал дополнительного рынка природного газа как моторного топлива будет составлять 100-250 млрд. м3, в том числе доля России достигнет около 30-75 млрд м3.

«Причина растущей популярности газомоторного топлива и техники – экономичность и экологичность. Газ примерно в три раза дешевле традиционного топлива – бензина или дизеля. Кроме того, метан не требует дополнительной обработки перед использованием – газ может идти по «трубе» прямиком на заправку (АГНКС).Что касается экологичности, то в отличие от бензина или дизеля при работе двигателя на природном газе нет выделения диоксида серы, сажи, бензапирена, снижены выбросы углекислого газа, оксидов азота. За счет «чистого состава» этого топлива срок службы автомобиля увеличивается в среднем в полтора раза. Немаловажны и технические аспекты: природный газ использует фактически те же самые технологии двигателей, что и обычный бензиновый или дизельный двигатель. При этом автомобили на газомоторном топливе (ГМТ) отличаются высокой степенью безопасности использования», - пояснил Александр Новак.

Министр энергетики РФ также рассказал, что в России активное стимулирование использование газа в качестве топливо началось в 2013 году, когда идея дальнейшего распространения ГМТ была поддержана на уровне Президента РФ. По его словам, уже несколько лет действует программа субсидирования из федерального бюджета затрат на приобретение газомоторной техники, также в 50 субъектах России реализуются региональные программы развития этого рынка.

«В итоге за последние несколько лет мы достигли значительных успехов. Только в 2018 году введено 14 автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций, а их общее число составило 368 (в 2013 году было 239). Инвестиции в развитие газозаправочной инфраструктуры по итогам года достигнут 3,5 млрд руб. Объем реализации природного газа на АГНКС по сравнению с прошлым годом вырос на 4% - до 624 млн куб. м. (в 2013 году – 400 млн. куб. м)», - подчеркнул он.

Александр Новак также сообщил, что в качестве наиболее перспективного сегмента для перевода транспорта на ГМТ на первом этапе запланирован общественный транспорт и транспорт ЖКХ, в частности, рядом предприятий с государственным участием утверждены программы по переводу служебного транспорта на использование природного газа.

Глава Минэнерго отметил, что с 2011 по 2018 год уровень газификации России возрос более чем на 5% (с 63,2% до 68,6%) и предполагается дальнейшее увеличение данного показателя, прежде всего за счет газификации районов Сибири и Дальнего Востока, что в свою очередь будет способствовать развитию ГМТ. Кроме того, в этих регионах рассматривается возможность использования сжиженного природного газа (СПГ) для газомоторного транспорта, в частности, речь идет о магистральном автомобильном транспорте, водном и железнодорожном, карьерной технике.

«В ближайшей перспективе мы планируем идти по пути опережающего развития газозаправочной сети КПГ/СПГ для создания региональных кластеров рынка газомоторного топлива и газозаправочной сети СПГ/КПГ на крупнейших магистралях, в первую очередь на М-10 «Россия», М-11 «Москва – Санкт-Петербург», М-4 «Дон». На эти цели предлагается направить значительные субсидии», - сказал Министр энергетики РФ.

Александр Новак добавил, что также меры поддержки коснуться переоборудования существующей техники для работы на природном газе, стимулирования производителей техники, расширению модельного ряда отечественной газомоторной техники, в том числе техники на СПГ. Кроме этого, планируются работы по развитию массового рынка для частных владельцев легкового автотранспорта, которые ориентируются не только на экономические параметры окупаемости, то есть на более низкую цену ГМТ, но и на удобство.

«То есть инфраструктура и линейка легкового транспорта на газомоторном топливе будет поступательно расширяться. Мы видим, что анализ производственных мощностей как существующей, так и создаваемой газозаправочной инфраструктуры, потенциал транспортного машиностроения позволяет значительно ускорить темпы развития рынка газомоторного топлива. К 2030 году объем реализации природного газа в качестве моторного топлива может увеличиться до 10,6 млрд куб. метров, в том числе СПГ - до 5,2 млрд. куб. метров. К этому же сроку в качестве газозаправочной инфраструктуры для частных автовладельцев в городах планируется ввести 2300 объектов КПГ/СПГ, а на федеральных магистралях для дальнемагистральной грузовиков, автобусов, карьерной техники, судов, локомотивов - дополнительно 70 криоАЗС», - пояснил глава Минэнерго.

В заключение Александр Новак подчеркнул, что для достижения столь амбициозных целей важен комплексный подход.