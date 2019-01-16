Алексей Текслер стал представителем Минэнерго России в коллегиальном органе ФАС России по тарифам

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16 января 2019, 17:50
Рубрика: Персоны
Метки: АЛЕКСЕЙ ТЕКСЛЕР
Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер стал представителем Минэнерго России в коллегиальном органе Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации по определению тарифов в сфере деятельности субъектов естественных монополий.
Соответствующее распоряжение Правительства Российской Федерации опубликовано на портале правовых актов.
Коллегиальный орган ФАС России образован для соблюдения Правил принятия решений об определении (установлении) цен (тарифов) и (или) их предельных уровней в сфере деятельности субъектов естественных монополий и других регулируемых организаций. В состав коллегиального органа входят 12 участников: представители ФАС России, Минэкономразвития, Минкомсвязи, Минэнерго, Минпромторга, Минстроя и Минтранса.
Председатель коллегиального органа – руководитель ФАС России.