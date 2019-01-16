Дагестанские энергетики вернули свет в 76 населенных пунктов

Специалисты АО "Дагестанская сетевая компания" (входит в ГК "Россети") максимально оперативно устраняют отключения в распределительных сетях. Благодаря их слаженным действиям, к 12.00 мск в 76 населенных пунктах республики возобновлено электроснабжение. Число обесточенных в результате непогоды энергообъектов заметно уменьшилось – до 10 фидеров и 250 трансформаторных подстанций. Электроэнергия отсутствует частично в 48 населенных пунктах. Отключенная нагрузка сокращена с 45 до 13,7 МВт.

В настоящее время частично обесточены Левашинский, Акушинский и Буйнакский районы.



В работах задействованы 36 бригад –72 человека с 20 единицами техники.



16 января 2019 г. с 9.00 мск, в связи с резким усилением ветра до 20-25 м/с, в горных районах происходили массовые отключения электроэнергии в сети 6-10 кВ. Первоначально были отключены 27 фидеров, 691 ТП, частично 124 населенных пункта.



В связи с массовыми отключениями, решением Штаба в АО "Дагестанская сетевая компания" введён особый режим работы. Энергетики делают все возможное для скорейшего подключения всех потребителей.