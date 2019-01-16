Дагестанские энергетики вернули свет во все населенные пункты республики

Специалисты АО "Дагестанская сетевая компания" (входит в ГК "Россети"), задействовав максимально возможные силы и ресурсы, к 15.00 мск вернули электроэнергию потребителям 124 населенных пунктов республики.

16 января 2019 г. с 9.00 мск, в связи с резким усилением ветра до 20-25 м/с, в горных районах происходили массовые отключения электроэнергии в сети 6-10 кВ. Первоначально от непогоды пострадали 27 фидеров, 691 ТП в 124 населенных пунктах. Однако, после устранения повреждений в распределительных сетях, энергетики ежечасно вводили в строй энергообъекты – запитывали воздушные линии и трансформаторные подстанции.



В работах были задействованы 36 бригад –72 человека с 20 единицами техники.



На территории Республики Дагестан решением Штаба АО "Дагестанская сетевая компания" введён особый режим работы, который сохранится до улучшения погодных условий. Энергетики продолжают находиться в полной готовности к устранению возможных нарушений электроснабжения.