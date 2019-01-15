ФСК ЕЭС в 2019 году направит 1,5 млрд рублей на ремонтную кампанию на Юге и Северном Кавказе

Реализация мероприятий позволит повысить надежность электроснабжения 13 регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов с населением порядка 25 млн человек.

Запланированы ремонт 987 фундаментов опор высоковольтных линий, замена 30 км грозозащитного троса и более 16 тыс. новых изоляторов. В том числе новые изоляторы будут установлены на ЛЭП, обеспечивающих передачу мощности Ростовской АЭС и Новочеркасской ГРЭС в крупные индустриальные центры Ростовской области – города Шахты и Новочеркасск. Для снижения рисков аварийных отключений в результате низовых пожаров будут расчищены около 4,5 тыс. гектаров трасс ЛЭП.

На подстанциях 220-500 кВ Юга и Северного Кавказа будут отремонтированы 247 выключателей, 413 разъединителей разного класса напряжения, а также 36 компрессоров. В том числе в Краснодарском крае запланированы работы на подстанциях 500 кВ "Тихорецк" и 330 кВ "Кропоткин". Эти энергообъекты обеспечивают транзит электроэнергии между Кубанской, Ставропольской и Ростовской энергосистемами, а также надежность электроснабжения промышленных потребителей региона, среди которых Тихорецкий машиностроительный завод им. В.В. Воровского – один из крупнейших в России производителей техники для строительства и обслуживания железнодорожного пути.

По сравнению с 2018 годом объем финансирования ремонтной программы увеличен на 33%. Это также связано с тем, что в зону ответственности МЭС Юга вошли магистральные электрические сети Волгоградской и Астраханской областей, которые ранее обслуживал другой филиал компании – МЭС Центра.