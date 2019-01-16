IEK GROUP предлагает доступ к данным о продукции IEK® через API-интерфейс

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16 января 2019, 17:10
Рубрика: Инновации
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
IEK GROUP предоставляет участникам электротехнического рынка современные средства доступа к информации о продукции IEK®. Теперь вся маркетинговая и техническая информация может быть получена через API-интерфейс, обеспечивающий загрузку данных на ваши сайты и в интернет-магазины.
Благодаря последовательной стратегии IEK GROUP завоевала популярность на российском рынке. Подавляющее большинство электротехнических компаний работают с продукцией IEK®: проектируют, продают, монтируют, обучают специалистов. Для всех этих процессов необходима актуальная и полная информация о продукции.
API —интерфейс является одним из самых популярных и удобных интерфейсов получения информации, который позволяет программисту запрашивать необходимые данные в нужном формате и с требуемой периодичностью, чтобы обеспечить их актуальность. Рекомендуемая периодичность обновлений сведений о ценах — сутки, остальной информации — неделя.
Сервис обмена данными IEK предоставляет информацию в форматах: JSON, JSONP и XML.
Данные передаются по 20 параметрам продукции (артикул, наименование, изображение, технические характеристики, сертификаты и т.д.), достаточным для создания каталога интернет-магазина и других систем сайта.
Разработаны специальные баннеры с индивидуальными номерами, размещение которых на ваших сайтах служит подтверждением достоверности информации о продукции IEK®. Это повышает уровень доверия к сведениям на ваших сайтах и способствует росту конверсии.
При регистрации сайта вы можете выбрать баннер с индивидуальным номером из девяти вариантов, отличающихся дизайном и размерами.
Мы продолжаем совершенствовать сервисы компании для вас.