IEK GROUP предлагает доступ к данным о продукции IEK® через API-интерфейс

IEK GROUP предоставляет участникам электротехнического рынка современные средства доступа к информации о продукции IEK®. Теперь вся маркетинговая и техническая информация может быть получена через API-интерфейс, обеспечивающий загрузку данных на ваши сайты и в интернет-магазины.

Благодаря последовательной стратегии IEK GROUP завоевала популярность на российском рынке. Подавляющее большинство электротехнических компаний работают с продукцией IEK®: проектируют, продают, монтируют, обучают специалистов. Для всех этих процессов необходима актуальная и полная информация о продукции.

API —интерфейс является одним из самых популярных и удобных интерфейсов получения информации, который позволяет программисту запрашивать необходимые данные в нужном формате и с требуемой периодичностью, чтобы обеспечить их актуальность. Рекомендуемая периодичность обновлений сведений о ценах — сутки, остальной информации — неделя.

Сервис обмена данными IEK предоставляет информацию в форматах: JSON, JSONP и XML.

Данные передаются по 20 параметрам продукции (артикул, наименование, изображение, технические характеристики, сертификаты и т.д.), достаточным для создания каталога интернет-магазина и других систем сайта.

Разработаны специальные баннеры с индивидуальными номерами, размещение которых на ваших сайтах служит подтверждением достоверности информации о продукции IEK®. Это повышает уровень доверия к сведениям на ваших сайтах и способствует росту конверсии.

При регистрации сайта вы можете выбрать баннер с индивидуальным номером из девяти вариантов, отличающихся дизайном и размерами.

Мы продолжаем совершенствовать сервисы компании для вас.