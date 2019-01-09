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Мероприятия

Кто в ответе за некачественный кабель?

На портале RusCable.Ru опубликована новая статья — «Кто в ответе за некачественный кабель?», в которой Андрей Исаченко, заместитель генерального директора ООО «Камский кабель» и куратор направления по борьбе с фальсификатом, рассказывает об ответственности и возможных последствиях производства и продажи фальсифицированной кабельно-проводниковой продукции.

Поставщики, будь то производители или дистрибьюторы, не всегда задумываются об ответственности, которая предусмотрена действующим законодательством. Если производители намеренно занижают сечение жилы по запросу клиента, то торговые компании попросту не проверяют качество  хранимого и продаваемого товара. Они ограничиваются лишь получением сертификата соответствия, предполагая, что вся ответственность за реализацию фальсифицированного товара  ложится на производителя, однако они глубоко заблуждаются.

В своем недавнем интервью порталу - «Изготовление фальсифицированной продукции – опасно и невыгодно» он упоминал, что выпуск и продажа фальсификата ведут к уголовной ответственности, в том числе и должностных лиц. Многие производители и потребители уверены, что законодательство ограничено только штрафами и взысканиями, однако, имеются специальные составы в уголовном кодексе РФ, которые набирают особую актуальность, и все, кто производит кабель с заниженными характеристиками, должны об этом знать.

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ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Камский кабель"

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