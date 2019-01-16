"Ленэнерго" обеспечило мощность складскому комплексу тракторного завода в Шушарах

ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") обеспечило более 150 кВт мощности складскому комплексу тракторного завода, расположенному в пос. Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга. Источником питания объекта стала подстанция № 704 "Пулково".

Для создания внешней схемы электроснабжения энергетики установили и оборудовали новую трансформаторную подстанцию 6/0,4 кВт, а также построили линию электропередачи 6 кВ до энергопринимающих устройств потребителя.

Подключение складского комплекса позволит обеспечить завод дополнительными ресурсами для хранения продукции и повысит надежность работы крупнейшего производителя тракторной техники.