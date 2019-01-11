Системный оператор обеспечил режимные условия для ввода в работу второго энергоблока Балаклавской ТЭС мощностью 235 МВт

Филиалы АО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга" (ОДУ Юга) и "Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Крым и города Севастополя" (Черноморское РДУ) обеспечили режимные условия для проведения комплексных испытаний генерирующего оборудования энергоблока ПГУ-1 Балаклавской ТЭС.

Успешно завершившиеся 16 января комплексные испытания энергоблока – парогазовой установки мощностью 235 МВт – являются заключительным этапом перед вводом в эксплуатацию второй очереди Балаклавской ТЭС, строящейся в рамках реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года". Успешное прохождение испытаний вторым энергоблоком подтвердило его готовность к вводу в работу. Первый энергоблок Балаклавской ТЭС мощностью 249,56 МВт был введен в работу 1 октября 2018 года.

В рамках проекта реализована схема выдачи мощности Балаклавской ТЭС с сооружением КРУЭ 330 кВ на электростанции, строительством КВЛ 330 кВ Балаклавская ТЭС – Севастополь № 1, КВЛ 330 кВ Балаклавская ТЭС – Симферопольская, КВЛ 330 кВ Балаклавская ТЭС – Западно-Крымская и КВЛ 330 кВ Балаклавская ТЭС – Севастополь №2, реконструкцией ПС 330 кВ Севастополь, проведено оснащение Балаклавской ТЭС и смежных энергообъектов микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики.

В соответствии с программой испытаний энергоблока осуществлялось тестирование парогазовой установки в различных эксплуатационных режимах. Энергоблок непрерывно работал с номинальной нагрузкой в течение 72 часов, а также с минимальной нагрузкой в течение 8 часов. В ходе испытаний также проведена проверка параметров регулировочного диапазона генерирующего объекта, проверена готовность нового энергоблока Балаклавской ТЭС к участию в общем первичном регулировании частоты и устойчивой работе при его выделении на собственные нужды.

Специалисты АО "СО ЕЭС", ОДУ Юга и Черноморского РДУ принимали участие в разработке схемы выдачи мощности, задания на проектирование Балаклавской ТЭС, согласовании проектной и рабочей документации и технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям, а также в приемке в опытную эксплуатацию каналов связи и системы сбора и передачи телеметрической информации с объекта в диспетчерский центр Черноморского РДУ.

В ходе подготовки к комплексным испытаниям энергоблока Балаклавской ТЭС специалисты ОДУ Юга и Черноморского РДУ выполнили расчеты электроэнергетических режимов энергосистемы Республики Крым и г. Севастополя с учетом появления в энергосистеме новых генерирующих мощностей. Специалистами Системного оператора проведены расчеты статической и динамической устойчивости энергосистемы, величин токов короткого замыкания в прилегающих электрических сетях и выданы указания по режиму работы Балаклавской ТЭС при минимальной и максимальной загрузке. Также выполнен перерасчет параметров настройки (уставок) устройств релейной защиты оборудования теплоэлектростанции и прилегающей сети 110–330 кВ.

В период строительства, а также при испытаниях генерирующего оборудования в условиях сложной режимно-балансовой ситуации к Крымской энергосистеме Системным оператором обеспечена устойчивая работа Объединенной энергосистемы Юга без нарушения электроснабжения потребителей.

Балаклавская ТЭС - один из важнейших элементов Крымской энергосистемы. Ввод станции в эксплуатацию позволил повысить надежность энергоснабжения объектов жилой и промышленной инфраструктуры Республики Крым и г. Севастополя, а также вносит значимый вклад в решение проблемы энергетического дефицита на полуострове с учетом перспективного развития региона.