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Модернизация

Свердловское "Облкоммунэнерго" обновляет высоковольтную ЛЭП в центре Первоуральска

Свердловское Облкоммунэнерго обновляет высоковольтную ЛЭП в центре Первоуральска

16 января 2019, 15:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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В центре Первоуральска продолжаются работы по реконструкции высоковольтной кабельной линии 6 кВ – уже выполнена половина от запланированного объема.

Кабель сейчас прокладывают в квадрате улиц Советская, Ватутина, проспектов Космонавтов и Ильича. Всего здесь обновят 1,5 км электросети, стоимость проекта – он реализуется в рамках инвестпрограммы энергокомпании – составит 6,2 млн. рублей.

- Кабель на этом участке – а это значительная часть центральной части города – находится в крайне ветхом состоянии, а резервное питание здесь отсутствует как таковое. Из-за этого в случае любого технологического нарушения на сетях несколько тысяч потребителей остаются без электроэнергии – аварии в этом районе происходят 2-3 раза в год. Новая линия даст возможность сразу же переключаться на резерв и обеспечивать бесперебойное электроснабжение жителей города, - рассказал главный инженер Первоуральского РКЭС АО "Облкоммунэнерго" Максим Калегин.

Это лишь первый участок кабельной линии, включенный в программу реконструкции. Обновление инфраструктуры центральных улиц города будет продолжено – новый кабель энергетики проложат и в районе улиц Советская, Ватутина, Ленина и проспекта Космонавтов. Сейчас оформляется необходимая для проведения земляных работ разрешительная документация. Здесь предстоит модернизировать 1,2 км ветхой сети, на эти цели "Облкоммунэнерго" направит еще около 9 млн рублей.

Energyland

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