Свыше 30 млн рублей направлено на реконструкцию электросетей Калмыкии в рамках инвестпрограммы МРСК Юга 2018г.

В калмыцком филиале ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний "Россети") завершен первый этап реконструкции воздушной линии (ВЛ) 110 кВ "Элиста Западная – Элиста Восточная с ВЛ 35 кВ Элиста-Западная - ЭПТФ с выносом из жилой зоны застройки г. Элиста".

В минувшем 2018 году, в ходе первого этапа реконструкции ВЛ 110 кВ "Элиста Западная - Элиста Восточная" на участке протяженностью 1,5 км полностью заменены устаревшие деревянные опоры на металлические, старый провод на современный и надежный, а также заменены изоляторы и грозозащитный трос. Планом проекта предусмотрена полная реконструкция сети общей протяженностью 12,6 км в 2023 году.

В результате реконструкции повысилась надежность электроснабжения столицы Республики Калмыкия и части районов. Кроме того, воздушная линия вынесена за пределы жилой застройки, где она оказалась в результате активного развития индивидуального жилого строительства. За много лет дома практически вплотную подошли к охранной зоне ВЛ, что создавало угрозу жизни и здоровью людей и осложняло энергетикам регулярное обслуживание линии, проведение плановых ремонтных работ.

Также, в 2018 году энергетики калмыцкого филиала МРСК Юга собственными силами установили новое оборудование на подстанции 110/35/10 кВ "Элиста Западная". В частности, устаревшие масляные выключатели заменены на более современные элегазовые. Новое оборудование повысило надежность работы подстанции, имеющей ключевое значение для энергоснабжения столицы Калмыкии.

Финансирование этих проектов составило более 30 млн рублей.