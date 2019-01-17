Электростанции ОЭС Урала в 2018 году увеличили выработку электроэнергии на 1,2%

Выработка электроэнергии электростанциями ОЭС Урала в 2018 году составила 263 657,1 млн кВт/ч, что на 1,2% выше, чем в 2017 году. В том числе, уральские солнечные электростанции увеличили выработку электроэнергии в 2018 году на 34% выше - до 171,3 млн кВт/ч.



Потребление электроэнергии в ОЭС Урала в 2018 году зафиксировано на уровне 2017 года и составило 261 099,2 млн кВт/ч.

Выработка тепловых электростанций в 2018 году составила 222 041,2 млн. кВт·ч, что на 2,1 % выше, чем в 2017 году. Выработка гидроэлектростанций в 2018 году составила 6 009,2 млн. кВт·ч, что на 7,8 % ниже, чем за 2017 год, что обусловлено снижением приточности к створам Камской и Воткинской ГЭС с апреля по октябрь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Выработка Белоярской АЭС в 2018 году составила 8 837,2 млн. кВт·ч, что на 13,4 % ниже, чем в 2017 году. Снижение выработки связано с проведением на Белоярской АЭС капитального ремонта энергоблока ст.№3 с февраля по апрель 2018 года, текущего ремонта энергоблока ст.№ 4 с января по март 2018 года и среднего ремонта энергоблока ст.№ 4 с августа по октябрь 2018 года.



Выработка электроэнергии электростанциями промышленных предприятий в 2018 году составила 26 597,1 млн. кВт·ч, что на 1,4 % выше чем в 2017 году. Выработка электроэнергии ветроэлектростанцией (ВЭС "Тюпкильды") в 2018 году составила 1,0 млн. кВт·ч, что на 9,1 % выше, чем в 2017 году. Выработка электроэнергии солнечными электростанциями в 2018 году составила 171,3 млн. кВт·ч, что на 34% выше, чем в 2017 году. Суммарный переток электроэнергии на выдачу из ОЭС Урала в декабре 2018 года составил 543,5 млн. кВт·ч. За аналогичный период 2017 года величина на выдачу из ОЭС Урала составила 70,4 млн. кВт·ч. Суммарный переток электроэнергии на выдачу из ОЭС Урала 2018 году составил 2 557,9 млн. кВт·ч. За 2017 год величина на прием составила 545,6 млн. кВт·ч. По оперативным данным Филиала АО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Урала" (ОДУ Урала), потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме Урала (ОЭС Урала) в декабре 2018 года составило 24 719,1 млн кВт/ч, что на 1,6 % выше потребления электроэнергии в декабре 2017 года.



Выработка электроэнергии электростанциями ОЭС Урала в декабре 2018 года составила 25 262,6 млн. кВт·ч, что на 3,5 % выше, чем в декабре 2017 года. Выработка тепловых электростанций в декабре 2018 года составила 21 311,1 млн. кВт·ч, что на 1,3 % выше, чем в декабре 2017 года. Выработка гидроэлектростанций в декабре 2018 года составила 401,5 млн. кВт·ч, что на 3,7 % ниже, чем в декабре 2017 года. Выработка Белоярской АЭС в декабре 2018 года составила 1 092,0 млн. кВт·ч, что на 77,7 % выше, чем в декабре 2017 года, что связано с проведением в декабре 2017 года текущего ремонта энергоблока ст.№4. Выработка электроэнергии электростанциями промышленных предприятий в декабре 2018 года составила 2 455,2 млн. кВт·ч, что на 5,4 % выше, чем в декабре 2017 года, что связано с режимом работы промышленных предприятий. Выработка электроэнергии ветроэлектростанцией (ВЭС "Тюпкильды") в декабре 2018 года составила 0,05 млн. кВт·ч, что на 48,2 % ниже, чем в декабре 2017 года. Выработка электроэнергии солнечными электростанциями в декабре 2018 года составила 2,8 млн. кВт·ч, что на 24,2 % ниже, чем в декабре 2017 года.



"Энергетика и промышленность России"