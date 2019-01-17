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Модернизация

Энергетики ЦЭС ведут расчистку ЛЭП от налипшего снега

Энергетики ЦЭС ведут расчистку ЛЭП от налипшего снега

17 января 2019, 13:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ЯКУТСКЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Якутскэнерго

Специалисты Центральных электрических сетей ПАО "Якутскэнерго" проводят работы по очистке проводов линий электропередачи от изморози и налипшего снега.

При низкой температуре наружного воздуха на проводах ЛЭП образуется снежный покров, так называемый куржак, который может привести к повреждению проводов и технологическим нарушениям.

С начала этого года расчистка линий была проведена на территории Мегино-Кангаласского улуса. Персонал Майинского РЭС расчистил от изморози линию напряжением 35 кВ "Л-56", ее протяженность составляет 21 километр.

В течение ближайших дней работы по очистке линий от куржака также предстоят на территории Хангаласского, Таттинского и Усть-Алданского улусов.

"Наш персонал регулярно проводит обходы и осмотры линий для выявления и устранения налипшего снега. Эти работы увеличивают надежность электроснабжения наших потребителей", – отметил директор ЦЭС Игорь Иванов.

Компания: Якутскэнерго

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