"Мы должны скорректировать инвестиционную деятельность Костромаэнерго исходя из задач цифровой трансформации" - Игорь Маковский

16 января генеральный директор ПАО "МРСК Центра" - управляющей организации ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Игорь Маковский работал в Костромской области.

Глава МРСК Центра посетил подстанцию 110 кВ "Северная", реконструкция которой запланирована на 2019 год. В ее рамках на подстанции будут заменены силовые трансформаторы, что позволит повысить качество электроснабжения свыше 45 тысяч жителей и более 50 социально значимых объектов города Костромы. Кроме того, реконструкция обеспечит возможность дополнительного подключения новых потребителей к электрическим сетям.

Также, в рамках поездки Игорь Маковский проинспектировал работу Городского и Костромского районов электрических сетей, где проверил учет выдачи материальных ценностей на центральном складе РЭС, осмотрел ремонтно-производственные базы, ознакомился с условиями работы персонала. На диспетчерском щите Городского РЭС Игорь Маковский обсудил с руководством филиала проект перспективной реконструкции диспетчерского пункта, откуда осуществляется управление электроснабжением потребителей города Костромы.

В исполнительном аппарате филиала Костромаэнерго Игорь Маковский осмотрел помещение для размещения Единого Центра управления сетями (ЕЦУС) филиала, который объединит компетенции управления основной и распределительной сетью региона. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации, а уже к концу 2021 года костромской Центр управления сетями начнет свою работу в новом формате. Это позволит значительно повысить наблюдаемость и управляемость электросетевыми объектами. Также глава компании провел расширенное совещание с руководителями филиала Костромаэнерго и начальниками РЭС. Основным вопросом стало обсуждение опережающего инновационного развития электросетевого комплекса Костромской области с применением цифровых технологий, исходя из задач, прописанных в концепции цифровой трансформации, утвержденной Советом директоров ПАО "Россети" в декабре 2018 года.

"Мы должны скорректировать нашу инвестиционную деятельность исходя из задач цифровой трансформации. Эта задача поставлена Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным перед электросетевым комплексом страны, и мы будем её выполнять" - отметил Игорь Маковский.

В качестве ключевых приоритетов Игорь Маковский обозначил реализацию в Костромаэнерго пилотного проекта "Цифрового РЭС" в Нерехтском районе. "Цифровой РЭС" – это пилотный проект филиала. И мы опережающими темпами до 2021 года полностью проведем все мероприятия на территории этого района, в результате которых будет построена современная, необслуживаемая, автоматизированная, удаленно-управляемая цифровая подстанция "Нерехта", также будет автоматизирована вся распределительная сеть района. И эта сеть будет управляться единым автоматизированным комплексом оперативно-технологического управления через Центр управления сетями, который будет построен на территории города Костромы", - подчеркнул глава компании.