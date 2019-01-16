Потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме Северо-Запада в 2018 году увеличилось на 1,2 % по сравнению с 2017 годом

По оперативным данным Филиала АО "СО ЕЭС" Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада (ОДУ Северо-Запада) потребление электрической энергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада в 2018 году увеличилось на 1,2% по сравнению с 2017 годом и составило 95026,1 млн кВт*ч.

Суммарные объемы потребления и выработки электрической энергии в ОЭС Северо-Запада складываются из показателей энергосистем Мурманской, Новгородской, Псковской, Архангельской и Калининградской областей, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также энергосистем Республики Карелия и Республики Коми.

Разница между выработкой и потреблением в ОЭС Северо-Запада компенсировалась за счет перетоков электрической энергии со смежными ОЭС Центра и Урала, а также с энергосистемами зарубежных государств: Финляндии, Норвегии, Белоруссии, Латвии, Эстонии и Литвы.

Рост потребления электроэнергии относительно 2017 года зафиксирован в энергосистемах Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 2,8 %, Архангельской области на 1,0 %, Республики Коми на 0,9 % и Псковской области на 0,2 %. Уменьшилось потребление в энергосистемах Мурманской области на 1,9 %, Новгородской области на 1,8 % и Республики Карелия на 0,1 %. В энергосистеме Калининградской области в 2018 году показатели потребления остались на уровне 2017 года.

Электростанции ОЭС Северо-Запада в 2018 году выработали 113345,1 млн кВт*ч электроэнергии, что на 4,6 % больше, чем в 2017 году. Выработка ТЭС составила 51224,4 млн кВт*ч (45,2 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада). Это больше выработки ТЭС за 2017 год на 6,4 %. Выработка ГЭС составила 13294,2 млн кВт*ч (11,7 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), что меньше выработки ГЭС в 2017 году на 6,1 %. Выработка АЭС составила 39049,6 млн кВт*ч (34,5 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), что превышает показатель 2017 года на 5,8 %. Выработка ТЭС промышленных предприятий (ПП) составила 9734,7 млн кВт*ч (8,6 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), что больше выработки ТЭС ПП за аналогичный период 2017 года на 7,0 %. Выработка ВЭС составила 3,6 млн кВт*ч (менее 0,1 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), что больше, чем в 2017 году на 358,7 %.

В декабре 2018 года потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада составило 9406,0 млн кВт*ч, что на 4,7 % больше, чем в декабре 2017 года. Рост потребления связан в частности с более низкой температурой наружного воздуха в декабре 2018 года – -5,2 °С, что на 2,8 °С ниже показателя декабря 2017 года.

Выработка электрической энергии в декабре 2018 года составила 11514,4 млн кВт*ч, что на 10,8 % больше, чем в декабре 2017 года. Тепловыми электростанциями (ТЭС) в декабре 2018 года выработано 5563,9 млн кВт*ч (48,3 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), гидравлическими электростанциями (ГЭС) – 863,8 млн кВт*ч (7,5 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), атомными электростанциями (АЭС) – 4159,9 млн кВт*ч (36,1 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), тепловыми электростанциями промышленных предприятий (ТЭС ПП) – 925,9 млн кВт*ч (8,0 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), ветровыми электростанциями (ВЭС) – 0,8 млн кВт*ч (менее 0,1 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада). По сравнению с декабрем 2017 года выработка ТЭС увеличилась на 24,5 %, выработка ГЭС уменьшилась на 26,7 %, выработка АЭС увеличилась на 8,4 %, выработка ТЭС ПП увеличилась на 1,8 %, выработка ВЭС увеличилась на 1911,9 %.

Увеличение потребления электрической энергии в декабре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года зафиксировано в энергосистемах ОЭС Северо-Запада: Республики Карелия на 8,3 %, Псковской области на 7,4 %, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 7,2 %, Новгородской области на 6,8 %, Архангельской области на 4,5 %, Калининградской области на 2,0 % и Республики Коми на 0,8 %.

Уменьшение потребления электрической энергии в декабре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года зафиксировано в энергосистеме Мурманской области на 3,5 %.

Информация о Филиале АО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада

Филиал АО "СО ЕЭС" Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада управляет режимом восьми энергосистем ОЭС Северо-Запада, расположенных на территории десяти субъектов Российской Федерации: г. Санкт-Петербурга, Мурманской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Архангельской областей, республик Карелия и Коми, Ненецкого автономного округа.

Режимами работы энергосистем Северо-Запада управляют семь филиалов АО "СО ЕЭС" региональных диспетчерских управлений: Архангельское, Балтийское, Карельское, Кольское, Коми, Ленинградское, Новгородское, при этом в операционные зоны Ленинградского РДУ входят энергосистемы г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новгородского — Новгородской и Псковской областей.

Площадь территории операционной зоны ОДУ Северо-Запада — 1544,4 тыс. кв. км, на которой проживает 12,7 млн человек.

Электроэнергетический комплекс ОЭС Северо-Запада составляют 141 электростанция (в том числе 113 электростанций установленной мощностью 5 МВт и выше) суммарной установленной мощностью более 24,5 тыс. МВт, 1134 электрических подстанций 110–750 кВ и 1560 линий электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью около 45,5 тыс. км в одноцепном исполнении (все данные приведены по состоянию на 01.01.2019).