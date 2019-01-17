"Россети" и энергетики Сербии договорились о стратегическом сотрудничестве

Генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский и министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович подписали в Белграде меморандум в области развития инноваций в энергетической сфере. Документ определил главные направления сотрудничества двух стран.

Переговоры прошли 17 января в рамках официального визита в страну Владимира Путина. В церемонии подписания меморандума также принял участие специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики Сергей Шматко.

Российские и сербские энергетики будут вместе разрабатывать инновационные продукты, применяя цифровые технологии, осуществлять взаимодействие в области проектирования и модернизации энергосистем, внедрять интеллектуальные системы управления распределительными сетями, в том числе, внедряя уже зарекомендовавшую технологию "Умный город". Также специалисты будут вести технические исследования изучать опыт эксплуатации систем учета электроэнергии. "Россети" также планируют участвовать в развитии электросетевого хозяйства Сербии.

"Россети" активно работают над цифровой трансформацией электроэнергетики. Аналогичные цели ставит Сербия. Опираясь на опыт друг друга, государства намерены вместе развивать электросетевые комплексы Российской Федерации и Республики Сербии, а также совместно выводить новые технологические решения на рынки третьих стран", – прокомментировал документ глава российской группы Павел Ливинский.

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