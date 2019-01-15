"Ростелеком" подписал соглашения о сотрудничестве с правительством Камчатского края

"Ростелеком" и правительство Камчатского края подписали соглашения о взаимодействии по реализации проектов "Цифровой водоканал" и "Безопасный город", а также созданию благоприятных условий для развития программы "Цифровая экономика" в регионе. Соглашения подписали губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и вице-президент – директор макрорегионального филиала "Дальний Восток" ПАО "Ростелеком" Александр Логинов.

Соглашения предусматривают формирование основных подходов и принципов в реализации мероприятий, направленных на модернизацию экономики Камчатского края в целях повышения безопасности и качества жизни населения. В качестве пилотной зоны по внедрения современных цифровых решений определено предприятие "Камчатский водоканал".

Владимир Илюхин, губернатор Камчатского края: "Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы на Камчатке развивались передовые цифровые технологии, результатом внедрения которых станет повышение качества жизни наших жителей. Сегодняшнее подписание – только первый шаг. Теперь профильные ведомства совместно с партнерами из "Ростелекома" приступят к детальной проработке проектов, цель которых – повысить эффективность работы Камчатского водоканала с потребителями и разработать автоматизированную систему комплексной безопасности в Камчатском крае".

Александр Логинов, директор макрорегионального филиала "Дальний Восток" ПАО "Ростелеком": "Развитие информатизации сегодня затрагивает практически любую социально-экономическую отрасль, в частности приоритетные сферы: общественную безопасность, государственное управление, коммунальную инфраструктуру, топливно-энергетическую область, транспорт и экологию. Компания обладает опытом и ресурсами для реализации проектов по созданию благоприятной цифровой среды в регионе, которые повышают качество жизни людей и инвестиционную привлекательность региона для бизнеса".

Стороны выработают подходы к трансформации информационно-коммуникационной инфраструктуры Камчатского края. Для этого предусмотрен постоянный информационный обмен, с участием рабочих групп и специальных комиссий и привлечением экспертного сообщества.