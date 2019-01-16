Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" поставила в Египет компоненты ядерного топлива для исследовательского реактора ETRR-2. Продукция была изготовлена на Новосибирском заводе химконцентратов (ПАО "НЗХК", входит в Топливную компанию Росатома "ТВЭЛ"), который является ключевым российским производителем ядерного топлива для исследовательских ректоров и его компонентов.

Поставки реализованы в рамках контрактных документов, заключенных в 2018 году между ПАО "НЗХК" и Организацией по атомной энергии Египта при координации АО "ТВЭЛ".

Поставленные компоненты предназначены для производства ядерного топлива для реактора ETRR-2, расположенного в египетском Центре ядерных исследований в г. Иншас. Многоцелевой ядерный реактор аргентинского дизайна ETRR-2 используется для различных научных исследований в области физики элементарных частиц, материаловедения, ядерной медицины, а также для наработки стабильных изотопов.

"Реализация этой сделки стала результатом эффективной работы двух команд - заказчика и поставщика. Для Топливной компании Росатома "ТВЭЛ" Египет является важным и перспективным рынком. В 2017 году вступил в силу контракт на поставку ядерного топлива на все четыре энергоблока будущей АЭС "Эль Дабаа" общей мощностью 4800 МВт до конца срока эксплуатации. Кроме того, дочернее предприятие АО "ТВЭЛ" - Центральный проектно-технологический институт (АО "ЦПТИ") - принимает участие в строительстве сухого контейнерного хранилища отработавшего ядерного топлива АЭС "Эль Дабаа" в качестве субподрядчика по проектированию", - отметил старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу АО "ТВЭЛ" Олег Григорьев.

Для справки:

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 72 энергетических реактора в 14 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.