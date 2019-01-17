Ульяновские энергетики помогли самарским коллегам справиться с гололедом на проводах

Четыре бригады филиала ПАО "МРСК Волги" - (входит в группу "Россети") – "Ульяновские распределительные сети" плечом к плечу с самарскими, пензенскими и саратовскими коллегами сражались за надежность электроснабжения жителей Самарской области. На протяжении двух дней энергетики обивали гололед на воздушных линиях 110 кВ, отходящих от Жигулевской ГЭС.

Необходимость подобных мер возникла в результате неблагоприятных метеоусловий на территории области, сопровождающихся мокрым снегом с дождем и температурными колебаниями от плюсовых до минусовых значений. Провести плавки гололеда, выручающие энергетиков в подобных ситуациях, не было возможности. Поэтому сотрудникам пришлось вручную устранять наледь, освобождая провод.

Гололедно-изморозевые отложения, образующиеся на воздушных линиях, создают дополнительные внешние механические нагрузки на провод и опоры и могут стать причиной серьезного технологического нарушения. Поэтому энергетики пристально следят за состоянием линий электропередачи в осенне-зимний период. Бригады службы высоковольтных линий Ульяновского и Южного производственных отделений, а также бригады Майнского и Николаевского района электрических сетей филиала "Ульяновские РС" по решению Штаба "МРСК Волги" незамедлительно были направлены в Сызранский район.

"Мы всегда готовы прийти на помощь коллегам из соседних регионов, если это необходимо, потому что уверены, если помощь понадобиться нам, то она без промедлений прибудет. Так бывало уже не раз. Все-таки мы все делаем одно дело и поддержка в нашей работе очень важна. Если есть реальная угроза того, что несколько десятков тысяч человек могут остаться без света, мы не можем и не должны оставаться в стороне. Это самая верная тактика в нашей профессии", - отмечает электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи службы высоковольтных линий УПО Дмитрий Кузьмин.

Слаженная работа и своевременная помощь коллег из других филиалов ПАО "МРСК Волги" позволили предупредить опасную перегрузку электрооборудования, избежать технологических нарушений и перерывов в электроснабжении жителей Самарской области.