В Тулэнерго проверили подготовку персонала к безопасному производству работ

В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" прошел очередной День охраны труда, основными задачами которого стали предупреждение производственного травматизма и совершенствование системы безопасного выполнения плановых и аварийно-восстановительных работ.

В мероприятии приняли участие 311 инженерно-технических работников и специалистов из основных технических служб Управления и 14 районов электрических сетей филиала.

В ходе проверки особое внимание уделялось профессиональной подготовке, теоретическим знаниям и практическим навыкам персонала, оформлению производственно-технической документации, в том числе оперативной. Проверялось выполнение требований действующих правил и норм охраны труда, укомплектованность персонала спецодеждой, необходимыми средствами защиты, инструментами, такелажем, в том числе средствами безопасности при работе на высоте.

Был проведен инструктаж персонала по предупреждению производственного травматизма и пожарной безопасности. Отмечена важность усиления само- и взаимоконтроля выполнения работ в действующих электроустановках. Обсуждались наиболее часто встречающиеся случаи электротравматизма, а также технологические и психологические факторы, которые могут привести к его возникновению. Были проведены показательные допуски на учебных полигонах с фото- и видеофиксацией допуска.

Рассматривались вопросы организации периодических медицинских осмотров, своевременного доведения до персонала распорядительных документов о предоставлении прав в соответствии с "Правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок", укомплектованность и правильность применения средств индивидуальной защиты и электрозащитных средств. Проводилась проверка состояния зданий, сооружений, а также бытовых условий.

Напомним, что безопасное производство работ, создание хороших условий труда персонала были и остаются приоритетными задачами филиала "Тулэнерго" при осуществлении основной деятельности по бесперебойному и надежному электроснабжению потребителей региона.

В соответствии с действующим законодательством и правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики проводятся все необходимые инструктажи, обучение и проверка знаний работников, включая руководителей и специалистов.

Сотрудники служб и районов электрических сетей обеспечены спецодеждой, в том числе термостойкими костюмами, устойчивыми к воздействию электрической дуги, защитными средствами и приспособлениями, экранирующими комплектами для защиты от наведенного напряжения. В филиале проводятся предварительные и периодические медосмотры работников, занятых на местах с опасными производственными факторами, осуществляется общественный контроль со стороны уполномоченных лиц по охране труда.