Вся энергетическая инфраструктура Универсиады-2019 будет готова к 1 февраля

Андрей Черезов

Энергосистема Красноярска по основной схеме энергоснабжения на 100% готова к проведению Универсиады-2019. Сейчас специалисты завершают создание временной энергетической инфраструктуры студенческих игр. Эта работа будет завершена до 1 февраля. Затем до 15 февраля на энергообъектах пройдут нагрузочные испытания.

Об этом в рамках визита в Красноярске сообщил заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов. В четверг, 17 января, он осмотрел ряд энергетических объектов в Красноярске и провел совещание о ходе подготовки энергосистемы к проведению XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года.

В обсуждении приняли участие генеральный директор ПАО "МРСК Сибири" (входит в группу компаний "Россети") Виталий Иванов, министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев, представители электроэнергетических компаний и дирекции Всемирной зимней Универсиады-2019.

В преддверии международных соревнований в Красноярске энергетики МРСК Сибири провели масштабную работу по строительству новых энергообъектов и реконструкции существующих. Общий объем инвестиций в надежность энергетической сферы региона превысили 5 млрд рублей. Всего в зоне ответственности компании находится 39 спортивных и инфраструктурных объектов, включая больницы, гостиницы, помещения силовых структур.

По словам Андрея Черезова, МРСК Сибири и другие энергосетевые компании Красноярска в полном объеме выполнили свои обязательства по техническому присоединению всех спортивных объектов, ни разу не допустив задержек: