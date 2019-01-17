Александр Новак: “Маршрут через Сербию является одним из наиболее перспективным для наращивания транспортировки газа”

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие во встрече Президента России Владимира Путина с Президентом Сербии Александром Вучичем. Переговоры президентов прошли в рамках официального визита Владимира Путина в Республику Сербия.

“Россия, наверное, один из самых крупных инвесторов, если не самый крупный инвестор в экономику Сербии. Отношения, что особенно приятно, становятся всё более и более диверсифицированными: здесь и машиностроение, и энергетика, и инфраструктура”, - отметил глава Российского государства.

В настоящее время Россия совместно с Сербией ведет работу над развитием транзитной газовой инфраструктуры на сербской территории, рассказал Владимир Путин по итогам переговоров в ходе совместной с Александром Вучичем пресс-конференции.

"Мы готовы реализовать проект продолжения "Турецкого потока" в европейские страны, европейским потребителям. Мы готовы вложить в это необходимые ресурсы, они будут исчисляться примерно в $1,4 млрд. Мы эту работу фактически готовим и даже практически ее начинаем. Но в конечном итоге все будет зависеть и от других стран, в том числе стран Евросоюза - насколько они в состоянии будут защитить свои суверенные национальные интересы в диалоге с европейскими структурами", - добавил Владимир Путин.

В дальнейшем, по словам главы Российского государства, Россия намерена увеличить экспорт газа в Сербию, к 2020 году объем экспорта может вырасти до 3,5 млрд кубометров.

По окончанию переговоров Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в ходе пресс-подхода рассказал журналистам о перспективах расширения транзитных поставок газа через Сербию.

“Сербия - наш давний партнер, который не только получает газ, но через него происходит и транспортировка газа. Сейчас это примерно 350 млн куб. м газа. В перспективе рассматривается возможность расширения объемов транспортировки. В 2017 году был подписан протокол между Россией и Сербией о расширении газотранспортной инфраструктуры. Это в первую очередь прерогатива самих сербских компаний, а мы в свою очередь готовы увеличить объемы поставок газа в случае уже окончательной реализации подписанной дорожной карты", - отметил Александр Новак.

По словам главы Минэнерго, маршрут через Сербию является одним из наиболее перспективным для наращивания транспортировки газа, в частности, в рамках второй нитки проекта "Турецкий поток". Со всеми странами, через которые, возможно, будут проходить дополнительные объемы газа, в 2017 году подписаны соответствующие соглашения, добавил Министр.

“Кроме того, все вопросы, связанные с реализацией новых маршрутов транспортировки, будут соответствовать требованиям европейского законодательства, требованиям законодательства Сербии, это будет полностью соответствовать нормативной базе”, - заверил глава Минэнерго России.

Александр Новак также добавил, что в то же время продолжается работа над расширением сотрудничества в области подземного хранения газа.

“Планируется увеличение подземного хранилища газа "Банатский двор" с нынешних 450 млн кубометров до 750 млн кубометров, что положительно отразится на энергетической безопасности Сербии”, - подчеркнул Министр.

По итогам переговоров стороны подписали ряд двусторонних документов, в том числе в области энергетики:

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Сербии о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях на основе апробированных и инновационных технологий

Меморандум о взаимопонимании по развитию проекта расширения мощностей подземного хранилища газа "Банатский Двор"

Меморандум о сотрудничестве в газовой отрасли при реализации совместных проектов в области развития производственно-сбытовой инфраструктуры сжиженного природного газа между Обществом с ограниченной ответственностью "Газпром СПГ технологии" и Министерством горного дела и энергетики Республики Сербии и Государственным предприятием "Сербиягаз"

Соглашение о сотрудничестве по реновации с увеличением мощности ГЭС "Джердап-2" между публичным акционерным обществом "Силовые машины" и ОП "Электрохозяйство Сербии

Меморандум о российско-сербском сотрудничестве в области развития инноваций в секторе электроэнергетики

Меморандум о стратегическом сотрудничестве между Российским государственным университетом нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина и Акционерным обществом "Нефтяная индустрия Сербии"

Меморандум о стратегическом сотрудничестве между Санкт-Петербургским горным университетом и Акционерным обществом "Нефтяная индустрия Сербии"

Меморандум о сотрудничестве между Российским государственным университетом нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина и Нови-Садским университетом.